Super Bowl öncesi Colin Kaepernick'e destek yağıyor

ABD'de bugün spor sezonunun en önemli günlerinden biri. Ülkenin en popüler spor organizasyonu Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl’da Los Angeles Rams ile New England Patriots karşı karşıya gelecek. Ancak ABD ekonomisine 15 milyar dolarlık katkı yapması beklenen Super Bowl finali öncesi daha önemli bir gündem, NFL finalinin önüne geçmiş durumda. Aralarında Angela Davis ve LeBron James'in de bulunduğu çok sayıda şöhretli isim NFL'in politik duruşu sebebiyle cezalandırdığı Colin Kaepernick'e desteğini açıklıyor. Sanatçılar da Super Bowl'da sahne almayı reddederek Kaepernick'le dayanışma gösteriyor.

Colin Kaepernick, 2016 yılında ABD’deki polis şiddeti ve ırk ayrımcılığına karşı, NFL’de her maç öncesi okunan milli marşlar sırasında diz çökme eylemlerini başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere ülkedeki milliyetçi çevrelerin tepkisini çeken Kaepernick, siyasi baskıların da etkisiyle NFL patronları tarafından gayriresmi bir anlaşmayla işsiz bırakıldı. NFL’de San Francisco 49'ers forması giyen yıldız bir quarterback’ken hiçbir takım patronunun sözleşme imzalamaya yanaşmadığı bir isim haline dönüşen Kaepernick’in başlattığı eylem NFL’e ve ABD’deki diğer önde gelen spor liglerine yayılırken NFL, eylemlerin sonlandırılması için yeni tedbirler almak zorunda kalmıştı.

Ancak Kaepernick'in ülkede 2014'teki Ferguson protestolarından bu yana yükselen toplumsal tepkiyi spor platformuna taşıdığı eylemlerin yaygınlaşması önlenemedi. Bugün, ABD'nin önde gelen sanatçı ve sporcuları halen Donald Trump ve onun sözcüsü olduğu ırkçı politikalara karşı sesini yükseltmeye devam ediyor.

Super Bowl’da sahne almayı reddettiğini açıklayan rap şarkıcısı Cardi B. o isimlerden biri.

Cardi B, eşi Amerikan futbolu hayranı olduğu için teklifi reddederken karışık duygular yaşadığını söyledi ancak “Fedakarlıkta bulunmak zorundasınız. Bu kararla önemli bir parayı reddediyorum ve fedakarlık yapıyorum. Ama burada bizim için işinden olmuş biri var, onun arkasında durmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Bugün Los Angeles Rams ile New England Patriots arasındaki Super Bowl’un devre arasında Maroon 5, Outkast’tan Big Boi ve rap şarkıcısı Travis Scott sahne alacak. Milli marşı Gladys Knight seslendirecek.

Rihanna ve Pink’in de aralarında olduğu sanatçılar, Super Bowl’da sahne almayı reddeden isimler arasındaydı. Jay-Z son dönemdeki şarkılarından birinde Super Bowl’da sahne almayacağını ima etmişti ayrıca Travis Scott'a da sahne almaması çağrısı yapmıştı. Komedyen Amy Schumer da televizyon reklamında oynamayı reddetti.

Super Bowl öncesi aralarında insan hakları savuncusu Angela Davis, NBA yıldızları LeBron James, Kevin Durant, rap şarkıcısı Trey Songz gibi çok sayıda isim Kaepernick'in 7 numaralı forması ve "Kap'i destekliyorum"(#IMWITHKAP) mesajıyla poz verdi.

Kaepernick, Davis'e sosyal medya hesabından teşekkür ederken "Bir ikon olan Angela Davis'in desteğinin benim için ne ifade ettiğini açıklayabilmem mümkün değil. Irkçılığa karşı ben ve diğerlerinin mücadele ettiği zeminin temellerini attı ve hiç geri adım atmadı. Seni seviyoruz ve sana minnettarız" dedi.

I can’t explain how much it means to have the support of the Icon Angela Davis! She has laid the foundation for myself and many others to fight against anti-blackness, and has never wavered! We love and appreciate you! pic.twitter.com/do4AIRTHJR