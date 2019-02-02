02 Şubat 2019 17:31
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Şubat 2019 14:46

CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

CHP MYK'da alınan karar doğrultusunda PM'ye sunulan bazı isimler kesinleşti. Buna göre Beyoğu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı aday olacak.

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CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

Fotoğraf: AA

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    CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı. Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.

    PM toplantısında daha önce salt çoğunluk sağlanamadığı için Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Odabaşı'nın ismi yeniden oylandı. Oy çokluğuyla Odaşı'nın adaylığı kesinleşti. PM'de yapılan oylamada Alper Taş CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak belirlenirken, Muammer Keskin de Şişli Belediye Başkan Adayı oldu. Kesinleşen bir başka isim ise Kemal Çebi oldu. Çebi, PM'ye Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak önerilmişti. Toplantıda Erzurum Büyükşehir adayı Mehmet Sait Şimşek, Muş adayı Tansu Saraç, Şırnak adayı ise Osman Can olarak belirlendi.

    Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere bilgi verdi. Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.

    CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini söyleyen Torun, şöyle konuştu:
    “Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok. Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız. AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?”

    Torun, CHP’li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP’li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.

    CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:
    “Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız. Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır. Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız. CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP’li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek.”

    Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, “Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili” dedi.

    PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, “Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur” değerlendirmesinde bulundu. 

    BAYRAKLI TARTIŞMASI TOPLANTIYA ARA VERDİRDİ

    CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.

    Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.

    PM'de onaylanan liste şöyle:

    • Adana Seyhan Belediyesi Akif Kemal Akay
    • Adana Yüreğir Belediyesi Kamuran Karaca
    • Afyonkarahisar Hocalar Belediyesi Veli Aydoğmuş
    • Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediyesi Muhammer Dede
    • Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediyesi Kadir Temiz
    • Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediyesi Ramazan Tetik
    • Ankara Ayaş Belediyesi Ali Başkaraağaç
    • Ankara Haymana Belediyesi Hacı Aysu
    • Ankara Çubuk Belediyesi Can Kaderoğlu
    • Antalya Akseki Belediyesi Erdoğan Erdoğan
    • Bilecik Merkez Bayırköy Belediyesi Hüseyin Kaygısız
    • Bilecik Merkez Vezirhan Belediyesi Ercan Öztürk
    • Bolu Göynük Belediyesi Necdet Yıldıran
    • Bursa Yıldırım Belediyesi Özgür Erdursun
    • Erzincan Tercan Kargın Belediyesi Esra Polat
    • Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sait Şimşek
    • Erzurum Köprüköy Belediyesi Hüseyin Hanoğlu
    • Erzurum Pasinler Belediyesi Uğurhan Göksu
    • Erzurum Olur Belediyesi Ferudun Kaplan
    • Erzurum Horasan Belediyesi Medeni Kılıçer
    • Erzurum Oltu Belediyesi Hakan Zengin
    • Erzurum Çat Belediyesi Mahmut Edebali
    • Erzurum Tortum Belediyesi Ömer Dürlü
    • Erzurum Narman Belediyesi Birkan Külekci
    • Erzurum Pazaryolu Belediyesi Bilal Güven
    • Erzurum Uzundere Belediyesi Yaşar Ergün
    • Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi Şafak Atay
    • Gümüşhane Torul Belediyesi Ali Osman Araz
    • Hatay Erzin Belediyesi Ökkeş Elmasoğlu
    • Hatay Defne Belediyesi İbrahim Güzel
    • Hatay İskenderun Belediyesi Yılmaz Şahutoğlu
    • Hatay Samandağ Belediyesi Refik Eryılmaz
    • İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi
    • İstanbul Beyoğlu Belediyesi Alper Taş
    • İstanbul Şişli Belediyesi Muammer Keskin
    • İstanbul Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı
    • İzmir Buca Belediyesi Suat Nezir
    • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Ayhan Çiftarslan
    • Karaman Merkez Akçaşehir Belediyesi Abdullah Yeşildaş
    • Kırıkkale Delice Çerikli Belediyesi Mustafa Delice
    • Konya Kadınhanı Belediyesi Veli Köleli
    • Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediyesi Emre Aydın
    • Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediyesi Filiz Özata
    • Kütahya Tavşanlı Belediyesi Fisun Aktakka Yıldız
    • Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediyesi Nurullah Öztürk
    • Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediyesi Serkan Kılıç
    • Malatya Arapgir Belediyesi Haluk Cömertoğlu
    • Malatya Yeşilyurt Belediyesi Erkan Özgün
    • Mersin Erdemli Belediyesi Hüseyin Serin
    • Mersin Akdeniz Belediyesi Sabit Yelkovan
    • Muş Merkez Belediyesi Tansu Saraç
    • Niğde Çamardı Belediyesi Osman Okcu
    • Sakarya Arifiye Belediyesi Muzaffer Cebeci
    • Sivas Gölova Belediyesi Mustafa Şengül
    • Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Mehmet Emin Çağra
    • Şırnak Merkez Belediyesi Osman Can
    • Şırnak Beytüşşebap Belediyesi Zahit Aykut
    • Şırnak Kasrik Belediyesi Nedim Bilik
    • Şırnak Silopi Belediyesi Cemal Cengiz
    • Şırnak Balveren Belediyesi Ahmet Ertak
    • Tokat Sulusaray Belediyesi Memet Alkan
    • Tokat Merkez Çamlıbel Belediyesi Serhat Evcimen
    • Tokat Turhal Belediyesi Hasan Yücel Resuloğlu
    • Tunceli Çemişgezek Belediyesi Ali Rıza Özçelik
    • Van Muradiye Belediyesi Yavuz Demir
    • Yozgat Çekerek Özükavak Belediyesi Osman Aslan
    • Yozgat Saraykent Belediyesi Kazım Can
    • Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediyesi Ali Sonkur
    • Yozgat Sorgun Araplı Belediyesi Ali Büyükerdoğan
    • Yozgat Sorgun Eymir Belediyesi Dursun Tekbaş
    • Yozgat Sorgun Yeniyer Belediyesi Adem Soylu

    CHP'de Kadıköy belirsizliği sürüyor

    CHP'de Kadıköy belirsizliği sürüyor

    ALPER TAŞ: BİZE İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ

    Adaylığının kesinleşmesinin ardından Gazete Duvar'a konuşan Alper Taş, “Büyük bir güven duymuşlar, büyük bir güven vermişiz. Parti Meclis’ne teşekkür ederim. Hepimiz açısından eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış gibi değerleri savunan herkes adına güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bize inanları mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz” dedi.

    Seçimi kazanacaklarını söyleyen Taş, “Kazanacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama kazanmak iki türlü olur. Bir politik olarak kazanır, aritmetik olarak kaybedersiniz. Bir de aritmetik olarak kazanır ama politik olarak kaybedersiniz. Biz her ikisini de kazanmayı amaçlayacağız, hedefleyeceğiz. Ama esasen fikri olarak politik olarak kazanmak ve Türkiye’ye yeni bir soluk, nefes aldırmak konusunda, başka bir alan pencere açmak noktasında elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

    CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor

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    ASAF GÜVEN REDDEDİLDİ

    Toplantıda Hatay Arsuz belediye başkan adaylığı için gösterilen Asaf Güven için kapalı oylama istendi. Oylama sonucunda Güven reddedildi.

    CHP PM'NİN YENİ ÜYESİ EKREM KEREM OKTAY OLDU

    CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın getirildiği bildirildi.

    Geçtiğimiz PM'de İzmir'in bazı ilçelerindeki adaylara tepki göstererek istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın istifasının kabul edildiği aktarıldı. Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın PM üyeliğine getirildiği öğrenildi.

    Ekrem Kerem Oktay da Twitter hesabından PM toplantısına çağrıldığını duyurdu. Oktay, "Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var. Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız." açıklamasını yaptı.

    (HABER MERKEZİ)

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