CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaşı' dedi

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı. Toplantı 6 saat sürerken biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP'de bugün belirlenen adaylarla açıklanan toplam sayı 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902'ye ulaştı. PM, kalan yerlerde aday belirlenmesi için MYK'ye yetki verdi.

PM toplantısında daha önce salt çoğunluk sağlanamadığı için Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Odabaşı'nın ismi yeniden oylandı. Oy çokluğuyla Odaşı'nın adaylığı kesinleşti. PM'de yapılan oylamada Alper Taş CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olarak belirlenirken, Muammer Keskin de Şişli Belediye Başkan Adayı oldu. Kesinleşen bir başka isim ise Kemal Çebi oldu. Çebi, PM'ye Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak önerilmişti. Toplantıda Erzurum Büyükşehir adayı Mehmet Sait Şimşek, Muş adayı Tansu Saraç, Şırnak adayı ise Osman Can olarak belirlendi.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere bilgi verdi. Torun, bugünkü PM ile belediye başkan adaylarını büyük oranda açıklamış olduklarını söyledi.

CHP'nin Genel Başkanı, MYK'si ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini söyleyen Torun, şöyle konuştu:

“Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. CHP'de fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok. Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız. AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Partili belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı. Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin?”

Torun, CHP’li belediyelerin kentlerin karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, yerel kalkınmayı sağladığını ifade ederek, parti olarak katma değeri yüksek ve istihdam yaratan projelere öncelik verdiklerini, bu yüzden CHP’li şehirlerin dünya çapındaki araştırmalarda Türkiye'nin en yaşanılası şehirleri olarak listelere girdiğini belirtti.

CHP'li belediyelerde şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını yerelden başlayarak tüm ülkede hakim kılacaklarını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

“Teknolojinin sağladığı olanakları şeffaf ve demokratik yönetim için kullanacağız. Belediyeler çevreyi koruyan, ortak zenginliklerimizi geliştiren kurumlardır. Kentlerimiz, ortak zenginliklerimizin, bir arada huzur ve adalet içerisinde yaşamamızın kaynağıdır. Ortak zenginliklerimizi tahrip eden, yurttaşların hayati önceliklerini karşılamayan kentsel politikalar sürdürülemez. CHP, barınmadan kentsel dönüşüme, ulaşımdan sosyal hizmetlere, tarımdan gıdaya ve kooperatifleşmeye kadar, gündelik yaşamımıza ilişkin her alanda, sürdürülebilir, adil, hayat kalitesini arttıran politikalar uygulayacak. Herkes için mutlu hayatın şehirlerini, gelecek kuşaklara huzur içerisinde bırakabileceğimiz bir çevreyi, yerel yönetim politikalarımızla oluşturacağız. CHP'li belediyelerde, şehrin ihtiyaçlarını karşılamayan büyük bütçeli projeler uygulanmayacak. CHP’li belediyelerde yurttaşların taleplerine dayanan, sürdürülebilir ve hayatı ucuzlatan politikalar uygulanacak. Yurttaşların vergileriyle sadece küçük bir azınlığı zenginleştiren işler yapılmayacak. Şehrin rant alanları küçük ve imtiyazlı bir gruba teslim edilmeyecek.”

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Torun, bir soru üzerine CHP PM'nin bundan sonra kalan yerlerde adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdiğini açıkladı. Verilen yetkinin kapsam alanının sorulması üzerine Torun, “Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili” dedi.

PM'de İzmir'in Bayraklı ilçesi adayı konusunda tartışma yaşandığı iddialarına ilişkin Torun, “Bayraklı ile ilgili PM'miz özgür bir şekilde tartışmıştır. CHP sosyal demokrat bir partidir. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılmasın, bütün PM üyelerimiz düşüncelerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir ve bu çerçevede görüşler oluşmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAKLI TARTIŞMASI TOPLANTIYA ARA VERDİRDİ

CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.

Bunun usul açısından yanlış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, PM'ye bir süre ara verdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyeleriyle bir araya gelirken, Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Aksünger'in adaylığının geri çekildiği öğrenildi.

PM'de onaylanan liste şöyle:

Adana Seyhan Belediyesi Akif Kemal Akay

Adana Yüreğir Belediyesi Kamuran Karaca

Afyonkarahisar Hocalar Belediyesi Veli Aydoğmuş

Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Belediyesi Muhammer Dede

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Belediyesi Kadir Temiz

Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Belediyesi Ramazan Tetik

Ankara Ayaş Belediyesi Ali Başkaraağaç

Ankara Haymana Belediyesi Hacı Aysu

Ankara Çubuk Belediyesi Can Kaderoğlu

Antalya Akseki Belediyesi Erdoğan Erdoğan

Bilecik Merkez Bayırköy Belediyesi Hüseyin Kaygısız

Bilecik Merkez Vezirhan Belediyesi Ercan Öztürk

Bolu Göynük Belediyesi Necdet Yıldıran

Bursa Yıldırım Belediyesi Özgür Erdursun

Erzincan Tercan Kargın Belediyesi Esra Polat

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sait Şimşek

Erzurum Köprüköy Belediyesi Hüseyin Hanoğlu

Erzurum Pasinler Belediyesi Uğurhan Göksu

Erzurum Olur Belediyesi Ferudun Kaplan

Erzurum Horasan Belediyesi Medeni Kılıçer

Erzurum Oltu Belediyesi Hakan Zengin

Erzurum Çat Belediyesi Mahmut Edebali

Erzurum Tortum Belediyesi Ömer Dürlü

Erzurum Narman Belediyesi Birkan Külekci

Erzurum Pazaryolu Belediyesi Bilal Güven

Erzurum Uzundere Belediyesi Yaşar Ergün

Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi Şafak Atay

Gümüşhane Torul Belediyesi Ali Osman Araz

Hatay Erzin Belediyesi Ökkeş Elmasoğlu

Hatay Defne Belediyesi İbrahim Güzel

Hatay İskenderun Belediyesi Yılmaz Şahutoğlu

Hatay Samandağ Belediyesi Refik Eryılmaz

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Kemal Çebi

İstanbul Beyoğlu Belediyesi Alper Taş

İstanbul Şişli Belediyesi Muammer Keskin

İstanbul Kadıköy Belediyesi Şerdil Dara Odabaşı

İzmir Buca Belediyesi Suat Nezir

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Ayhan Çiftarslan

Karaman Merkez Akçaşehir Belediyesi Abdullah Yeşildaş

Kırıkkale Delice Çerikli Belediyesi Mustafa Delice

Konya Kadınhanı Belediyesi Veli Köleli

Kütahya Tavşanlı Balıköy Belediyesi Emre Aydın

Kütahya Tavşanlı Kuruçay Belediyesi Filiz Özata

Kütahya Tavşanlı Belediyesi Fisun Aktakka Yıldız

Kütahya Tavşanlı Tepecik Belediyesi Nurullah Öztürk

Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Belediyesi Serkan Kılıç

Malatya Arapgir Belediyesi Haluk Cömertoğlu

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Erkan Özgün

Mersin Erdemli Belediyesi Hüseyin Serin

Mersin Akdeniz Belediyesi Sabit Yelkovan

Muş Merkez Belediyesi Tansu Saraç

Niğde Çamardı Belediyesi Osman Okcu

Sakarya Arifiye Belediyesi Muzaffer Cebeci

Sivas Gölova Belediyesi Mustafa Şengül

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi Mehmet Emin Çağra

Şırnak Merkez Belediyesi Osman Can

Şırnak Beytüşşebap Belediyesi Zahit Aykut

Şırnak Kasrik Belediyesi Nedim Bilik

Şırnak Silopi Belediyesi Cemal Cengiz

Şırnak Balveren Belediyesi Ahmet Ertak

Tokat Sulusaray Belediyesi Memet Alkan

Tokat Merkez Çamlıbel Belediyesi Serhat Evcimen

Tokat Turhal Belediyesi Hasan Yücel Resuloğlu

Tunceli Çemişgezek Belediyesi Ali Rıza Özçelik

Van Muradiye Belediyesi Yavuz Demir

Yozgat Çekerek Özükavak Belediyesi Osman Aslan

Yozgat Saraykent Belediyesi Kazım Can

Yozgat Sarıkaya Karayakup Belediyesi Ali Sonkur

Yozgat Sorgun Araplı Belediyesi Ali Büyükerdoğan

Yozgat Sorgun Eymir Belediyesi Dursun Tekbaş

Yozgat Sorgun Yeniyer Belediyesi Adem Soylu

CHP'de Kadıköy belirsizliği sürüyor

ALPER TAŞ: BİZE İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Adaylığının kesinleşmesinin ardından Gazete Duvar'a konuşan Alper Taş, “Büyük bir güven duymuşlar, büyük bir güven vermişiz. Parti Meclis’ne teşekkür ederim. Hepimiz açısından eşitlik, özgürlük, dayanışma, barış gibi değerleri savunan herkes adına güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bize inanları mahcup etmeyeceğimize inanıyoruz” dedi.

Seçimi kazanacaklarını söyleyen Taş, “Kazanacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Ama kazanmak iki türlü olur. Bir politik olarak kazanır, aritmetik olarak kaybedersiniz. Bir de aritmetik olarak kazanır ama politik olarak kaybedersiniz. Biz her ikisini de kazanmayı amaçlayacağız, hedefleyeceğiz. Ama esasen fikri olarak politik olarak kazanmak ve Türkiye’ye yeni bir soluk, nefes aldırmak konusunda, başka bir alan pencere açmak noktasında elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” diye konuştu.

CHP'de Beyoğlu adaylığı için Alper Taş düşünülüyor

ASAF GÜVEN REDDEDİLDİ

Toplantıda Hatay Arsuz belediye başkan adaylığı için gösterilen Asaf Güven için kapalı oylama istendi. Oylama sonucunda Güven reddedildi.

CHP PM'NİN YENİ ÜYESİ EKREM KEREM OKTAY OLDU

CHP Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın getirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz PM'de İzmir'in bazı ilçelerindeki adaylara tepki göstererek istifa eden Sevda Erdan Kılıç'ın istifasının kabul edildiği aktarıldı. Kılıç'ın yerine yedek üye Ekrem Kerem Oktay'ın PM üyeliğine getirildiği öğrenildi.

Ekrem Kerem Oktay da Twitter hesabından PM toplantısına çağrıldığını duyurdu. Oktay, "Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var. Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız." açıklamasını yaptı.

Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Parti Meclisi salonunda "sol arka"da 15liler ile buluşmaya gidiyorum. 16lı olacağız :) — Ekrem Kerem Oktay (@EkremKeremOktay) 2 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)