Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek

Elmas ve yat gibi lüks tüketim ürünlerinden ÖTV alınmaması ancak kitapta KDV’nin yüzde 8 olmasına dair eleştiriler sürerken Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından yapılan bir açıklama, "kitapta KDV’nin sıfırlandığı" yorumuna neden oldu.

TBMM’de kabul edilen yeni değişikliğe göre, bundan sonra okurlar, kitaplarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncılık sertifikası alan yayıncılardan aldıkları zaman KDV ödemeyecek. Kitabevleri ve sertifikasız yayınevlerinden yapılan alımlarda ise yüzde 8 KDV uygulaması devam edecek.

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"KDV KALDIRILDI ANLAMINA GELMİYOR"

Türkiye Yayıncılar Birliği yaptığı açıklamada "Birliğimizin kitap satışlarında KDV'nin kaldırıldığı anlamına gelen herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır" dedi. Açıklamada, yapılan değişikliğin kitap satışlarında KDV'nin kaldırıldığı anlamına gelmediğine dikkat çekildi. 31 Ocak’ta yapılan açıklamanın yanlış anlaşılmalara sebep olduğunu kaydeden Türkiye Yayıncılar Birliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlgili duyuruda yazdığımız “Toptan ya da perakende kitap satışlarında düzenlenecek kâğıt faturalarda kalem bazında KDV oranı ve tutarı belirtilmeyecek ya da (% 0 ve 0,00 ₺) olarak geçilecektir. Fatura toplamları bölümünde hesaplanan KDV Oranı (%0), KDV Tutarı (0,00 ₺) olarak gösterilecektir. Ayrıca fatura altında açıklama alanına ‘3065 Sayılı Kanun'un 13/n Maddesi uyarınca KDV'den istisnadır' ibaresi eklenecektir” ifadesi sadece kitap ve süreli yayın yapan Kültür ve Turizm Bakanlığından yayıncılık sertifikası almış yayıncıları ilgilendiren bir bilgilendirme olup, yayıncılık sertifikasına sahip olmayan toptancı ve perakendeciler için geçerli değildir. Dolayısıyla Birliğimizin kitap satışlarında KDV'nin kaldırıldığı anlamına gelen herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Açıklamamızı bilgilerinize sunarız.

KDV istisnası hakkında yeni bilgilendirmemize buradan ulaşabilirsiniz. https://t.co/ru1rnwHt8M — Yayıncılar Birliği (@turkyaybir) 1 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)