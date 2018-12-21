Türkiye Yayıncılar Birliği: Sektör e-yayın zamlarını kaldıramaz

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB), gazete ve dergilere yapılan KDV zammına tepki gösterdi. Vergi yüklerinin kaldırılarak kültür ve yayıncılık sektörünün desteklenmesi gerektiğinin altı çizilen TYB açıklamasında, “Yayın sektörü e-yayın zamlarını kaldıramaz” diyerek, Hazineye ve Maliye Bakanlığına çağrıda bulunuldu.

E-kitap, e-gazete ve e-dergideki KDV oranlarının, yüzde 18’e çıkarılması eleştirilen açıklamada, “Türkiye Yayıncılar Birliği basılı yayınların üretim aşamasında yüzde 18’lerde seyreden KDV oranının yüzde 1’lere çekilmesi, telif ödemelerindeki yüzde 17’lik stopajın ve telif ödemelerindeki yüzde 18’lik KDV’nin kaldırılması yönünde mücadele veriyor. Ancak tam da bugünlerde e-kitap KDV’sindeki beklenmeyen bu artış yayıncılık sektöründe büyük yara açmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘VERGİ YÜKÜ KALDIRILSIN’

Açıklamada, kağıt ve baskı fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle yayın programlarını revize eden, kitapların bir kısmını e-kitap olarak satışa sunarak maliyetlerini dengelemeye çalışan yayıncıların yapılan zamlarla çaresiz bırakıldığı vurgulandı. Bakanlığın kültür ve yayıncılık sektörünü desteklemesi gerektiği dikkat çekilen açıklamada “E-kitap, elektronik veritabanları ve uzaktan eğitim portalları; ülkemizde çok geniş bir kitlenin çok geniş kitap çeşidine uygun fiyatla, istediği zamanda ve ülkenin herhangi bir noktasından ulaşabilmesi için çok kıymetli bir fırsattır. Arttırılan vergiler ise yeni filizlenen ve yayıncılığın teknolojik olarak gelişmesine destek olan bu alanı büyük ölçüde tırpanlamış olacaktır. Vergi yüklerinin kaldırılması, yayıncılık sektörünün ve kültür endüstrisinin gelişmesi adına yeni eserlerin kültür dünyamıza girişinin önünü açacaktır. Bu konuda mevzuat ve uygulamada gerekli adımların atılabilmesi ve sonuç alınabilmesi için, Hazineden ve Maliye Bakanlığından kültür endüstrisine ve yayıncılık sektörüne destekçi bir tavır almasını bekliyoruz” denildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)