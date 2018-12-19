Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi
E-kitapta yüzde 8, e-dergi ve e-gazetede ise yüzde 1 olan KDV oranı, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 18'e yükseltildi.
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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18'e çıkarıldı.
1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek karari, KDV kanununun 28’inci maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.
Kararda, “Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)” dendi. Söz konusu (a) bendindeyse “Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18” denildi. (HABER MERKEZİ)
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