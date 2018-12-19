Elektronik kitap, gazete ve dergide KDV oranı yüzde 18'e yükseltildi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, e-kitapta yüzde 8, e-gazete ve e-dergide yüzde 1 olan KDV oranı, bu yayınlarda yüzde 18'e çıkarıldı.

1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girecek karari, KDV kanununun 28’inci maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.

Kararda, “Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)” dendi. Söz konusu (a) bendindeyse “Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18” denildi. (HABER MERKEZİ)