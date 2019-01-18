Dersim’de ‘avcılığa hayır’ diyen doğa savunucularına gözaltı

Dersim’de “avcılığa hayır” diyerek yaptıkları basın açıklamasından dolayı doğa savunucuları Haydar Çetinkaya ve İsmail Ateş polisler tarafından ifadeye çağırıldı. Gözaltı işlemi yapılan her iki isimden İsmail Ateş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Haydar Çetinkaya savcılığa sevk edildi.

Dersim’e bir süre önce 14 kişilik avcı grubu geldi. Yaban domuzlarını ve dağ keçilerini avlayarak, görüntülerini sosyal medya yayınlaması üzerine Dersim’de doğa severler geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

‘AVCILARA HER TÜRLÜ İMKAN TANINIYOR’

Yaşanan gözaltılara tepki gösteren Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) yazılı açıklama yaptı. Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasının istendiği açıklamada, “Köylüler ormanlarda gezemezken, avcılara her türlü imkân tanınıyor. Öyle ki sadece askerlerin girebildiği yasak bölgelere kadar gidip Bevuzarları (Dağ Keçileri) katledebiliyorlar. Sonra da yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen katlettikleri büyük dağ keçilerinin başında fotoğraf çekip bu katliamı, sosyal medya üzerinden canlı yayın ile paylaşıyorlar. Ardından boynuzlarını ve derilerini ganimet olarak kendileriyle birlikte götürüyorlar” denildi.

BERN SÖZLEŞMESİNE AYKIRI

İl dışından ve Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelenlerin özellikle Çemişgezek, Aliboğazı, Munzur Vadisi ve Pülümür bölgesinde ‘yasal’ ve ‘kaçak’ bir şekilde av yaptığının belirtildiği açıklamada, “Dersim coğrafyasının en önemli türleri olan Çengel boynuzlu dağ keçisi ve Bezuvar keçilerini vahşice öldürdüğüne tanık olmaktayız” denilerek, şu ifadelere yer verildi: Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre ilimiz coğrafyasında bulunan Çengel boynuzlu dağ keçileri ve Bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan (fauna) türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de görülen çengel boynuzlu dağ keçileri koruma altına alınmıştır. Ancak İl Valilik Av Komisyonu’nda, korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen, altına imza atılmış bulunan Uluslararası Sözleşmeye aykırı davranılarak yasal çerçevede bu türün avlanması için kota belirlemiştir. Böylece Bern Sözleşmesi de çiğnenmektedir. (Dersim/EVRENSEL)