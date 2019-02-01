Mustafa Uslu, toplama kampı mizanseni nedeniyle özür diledi

'Çiçero' filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Auschwitz'te katledilen 6 milyon Yahudinin anıldığı Uluslararası Holokost Anma haftasında düzenlenen galadaki toplama kampı mizanseni nedeniyle Yahudi toplumundan özür diledi.

Show Radyo’da hafta içi her gün yayınlanan "Ters Köşe" programına bağlanan Uslu, "Biz o mizanseni, davetlileri filmin atmosferine hazırlamak için yaptık. Başka bir amacımız kesinlikle yok. İstemeden de olsa Yahudi vatandaşlarımızı üzdüysek kendilerinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh ve Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas başta olmak üzere birçok yurttaş galadaki mizansene tepki göstermişti.

‘Çiçero’ filminin galasına bakınız.Bu anlaşılmaz cehaleti,bilinçsizliği nasıl anlatacağız? pic.twitter.com/5sVv6ZDlq9 — ivo molinas (@basyazar) 30 Ocak 2019

Çok çirkin, saygısızca... bi de dalga geçer gibi 27 Ocak haftasında https://t.co/qtRPKICxhB — Karel Valansi (@karelvalansi) 30 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)