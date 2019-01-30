"Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor

Gebze’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Emek Partisi Gebze İlçe Örgütüne ziyaret gerçekleştirdi. Fabrikalardan işçilerin aralarında olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT) heyeti sürece ilişkin bilgi verdi.

Gebze’de 3 Şubat’ta bir araya gelecek olan EYT’liler, Gebze Zümrüt Düğün Salonunda buluşma düzenleyecek. Gebze, Çayırova, Darıca’da örgütlenmeye devam eden EYT’liler, 3 Şubat’ta Gebze’de yapacakları etkinliği, 10 Şubat’ta gerçekleşecek büyük Ankara buluşmasının bir parçası olarak ele alıyor.

"CUMHURBAŞKANININ ‘TÜREDİLER’ İFADESİ ZORUMUZA GİTTİ!"

EYT Gebze Temsilcisi aynı zamanda matbaa işçisi Engin Deniz, “1990’da iş hayatına başladım. 16 yıldır AKP üyesi biriydim. Bana AKP hakkında bir şey söylenildiğinde ben de herkes gibi, ‘ama çalışıyor’ cevabını veriyordum. Emeklilik meselesi ile birlikte gördüm ki bizim geleceğimiz elimizden alınmış. Gerçeği fark ettik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’liler için, 'türediler' ifadesini kullandıktan sonra AKP’den resmi olarak istifa ettiğini de belirten Engin Deniz, “Açıklamada istifamın nedenini yazmak istedim. Ancak kabul etmediler. Ben de sadece istifa ettim. ‘Türediler’ ne demek? Bizim anamız belli babamız belli. Bu laf çok zorumuza gitti. Bunun üzerine hakkımı daha fazla aramaya başladım. Önce sosyal medya etrafında örgütlendik. Ve bir anda büyümeye başladık. Biz hakkımızı alana kadar devam edeceğiz” dedi. İktidar nedeniyle insanların ‘beni içeri atarlar’ korkusu yaşadığını da ifade eden Deniz, “Kimse korkmasın haklıyız. Toplanıyoruz. Sonra da Ankara’da mitinge gideceğiz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Denizli’de bir araya geldi

“BASINA KARŞI DA MÜCADELE EDİYORUZ!”

İnci Plastik işçisi Gürcan Yücel ise, “Basında inanılmaz bir vurdumduymazlık var. ‘Çöp konteyneri devrildi’ diye haber yapan basın milyonlarca insanın mağduriyetini yazmıyor. Sadece hükümetle değil basınla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Bizim vergilerimizden geçinen, katkı payı alan TRT’ye de hakkımızı helal etmiyoruz. Özellikle bunun Ankara mitinginde de duyuracağız” dedi. Artık örgütlü olduklarını ifade eden Yücel, yaratılan tüm mağduriyetlere karşı mücadele edeceklerini ifade ederek sözünü bitirdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi

"YILLARCA ‘BİZE DEĞMEYEN YILAN YAŞASIN’ DEDİK"

31 yıllık işçilik yapan, 7 yıldır da gıda işçisi olduğunu ifade eden Aşkın Aksu ise sosyal medya ve Ali Tezel’i dinlemesinin ardından mücadeleye atıldığını ifade ediyor. Aşkın Aksu, “‘Bize değmeyen yılan bin yaşasın’ fikri bizi bu hallere getirdi. O kadar mağdur var ki inanın tek başımıza iktidar yaratırız. Yeni yeni cesaretlenmeye başladık. Birliğimizi Whatsapp, Facebook gibi uygulamaları araç edinerek güçlendiriyoruz” dedi. “70 maaşım devlete kaldı” diyen Aksu, “Ben devletten zengin değilim ama olsun canı sağ olsun kalsın, bu ülke bizim diyeceğim ama maaşım devlete kalmasına rağmen ekonomi her gün dibe doğru gidiyor” dedi.

“CAN HAVLİYLE ÖRGÜTLENİYORUZ”

1986’dan bugüne işçilik yaşamı olduğunu belirten Besim Duran ise, “Yıllarca usta olduğum yerde beni çıraklığa verdiler. Zoruma gitti ve 3600’den emekliliğimi istedim. 2022’ye emekliliğimi attılar. İşsizlik maaşından yararlanıyorum ama dört ay sonra bitince ne yapacağım. İnanın büyük mağduriyet yaşıyoruz” dedi. Can havliyle ülke genelinde örgütlenme başladığını ifade eden Duran ise, Pazar günü Gebze’de yapılacak toplantıya herkesin sahip çıkması çağrısında bulundu.

Emek Partisi Gebze İlçe Yöneticisi Muhammed Uludağ ise, “Mağdur olan işçiler partimizi ziyaret etti. Gebze’de bu mağduriyeti yaşayan tüm işçi ve emekçilerin sorunların çözümüne dair yapacakları bütün çalışmaların içindeyiz. Parti olarak 10 Şubat’taki eylemin güçlü geçmesi için Gebze’de bütün kamuoyunu ve mağdur olan işçi ve emekçileri eyleme katmak için çalışmalarımızı yapacağız” dedi. Uludağ son olarak, “Destekçi olarak değil, EYT’lilerle birlikte olacağız. Kazanana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

FLORMAR’I ZİYARET EDECEKLER

EYT’liler grevleri dün itibari ile biten İzocam işçilerini yakın dönemde ziyaret etmişti. EYT’liler Flormar işçilerini de ziyarete gideceklerini ifade ederek, “Tüm mağduriyetleri ortak bir zeminde buluşturmak istiyoruz. Birlikte güçlüyüz ve her zaman dayanışma içinde olmalıyız” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

EYT’liler İzmir’de bir araya geldi: EYT burada, Meclis nerede?