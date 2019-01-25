Anamur’da hortum tarım arazilerine ve hayvanlara zarar verdi

Mersin Anamur’un Bozdoğan Mahallesi’nde hortum meydana geldi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanının da hayatını kaybetmesine neden olan hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut “Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Fotoğraf: Mithat Ünal / DHA

HAYVANLAR KAYIP

O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de “Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptüs ağacının dalları kesildikten sonra yol açılabildi. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Mithat Ünal / DHA

Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. (Mersin/DHA)