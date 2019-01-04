Urfa’da binlerce dönüm pamuk ve mısır tarlada kaldı

Urfa’daki çiftçiler, hem kuraklık hem de aşırı yağış nedeniyle büyük mağduriyetler yaşamaya devam ediyor. Türkiye’de Ankara ve Konya’dan sonra en fazla tarım arazisine sahip Urfa’da temel gelir kaynağının tarım olmasına rağmen çiftçiler, zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde yağan aşırı yağışlardan dolayı binlerce dönüm pamuk ve mısır tarlada kaldı. Yağışların aralıksız yağmasından dolayı oluşan çamur nedeniyle biçerdöverlerin tarlaya girememesi üzerine pamuk ve mısır üreticilerinin toplayamadıkları ürünlerinin tarlada kalmasıyla büyük zarara uğradığı belirtiliyor. Yetkililer, Urfa’da hasadı yapılamayan pamuğun yüzde 40, mısırın ise yüzde 80 dolaylarında olduğunu ifade ediyor.

‘ÇİFTÇİLERİN ZARARI İÇİN DESTEKLEME YAPILACAK MI?’

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan çiftçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin hükümetin ve Tarım ve Orman Bakanlığının ivedilikle bir çözüm üretmesi gerektiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Öcalan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye verdiği önergede şu soruları sordu: “Şanlıurfa’da pamuk ve mısır üreticilerinin kuraklık ve yağıştan dolayı yaşadığı mağduriyet ile ilgili bakanlığınızca herhangi bir zarar tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapılmışsa söz konusu zararın miktarı ne kadardır ve bu zarardan kaç çiftçi etkilenmiştir? Aşırı yağış ve kuraklık nedeniyle yaşanan doğal afetten dolayı Şanlıurfa’daki çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır? Söz konusu çiftçilerin mağduriyetlerin karşılanması için zarar gören çiftçilere yönelik herhangi bir ek destekleme yapılacak mıdır?2018 yılından yaşanan kuraklık ve yağıştan dolayı TARSİM tarafından zararı karşılanan çiftçi var mıdır? 2018 yılında Şanlıurfa’da TARSİM tarafından sigortalanan kaç çiftçi bulunmaktadır ve sigorta kapsamları nedir?” (Diyarbakır/EVRENSEL)