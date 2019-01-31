Juan Guaido'dan polisin evine baskın düzenlediği iddiası

ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, Twitter hesabından Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi (FAES) güçlerinin ailesinin evinde bulunduğunu ve kızının başına gelecek herhangi bir şeyden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sorumlu olduğunu yazdı.

Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evine FAES tarafından baskın düzenlendiğini ileri sürdü.

Kendisini geçen hafta ülkenin geçici başkanı ilan eden Guaido, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." ifadelerini kullandı.

En este momento el FAES está en mi domicilio, en mi casa familiar. Hago responsable al ciudadano Nicolás Maduro, por la integridad de mi hija que allí se encuentra. — Juan Guaidó (@jguaido) 31 Ocak 2019

Ülke basınında özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin Guaido'nun yaşadığı binaya girdiği ancak Guaido'nun evine girmeden bilgi topladıktan sonra ayrıldıkları yönünde bilgiler yer aldı.

JUAN GUAIDO, HAZIRLANAN 'ÜLKE PLANI'NI AÇIKLADI

Juan Guaido, başkent Caracas’daki Venezuela Merkez Üniversitesi'nde planın ayrıntılarını anlattı.

Planın temel unsurlarını, “Yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak, yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela’ya yeniden dünyaya entegre etmek” şeklinde sıralayan Guaido, elektrik ve hizmetlerdeki sorunlarla mücadele edileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını hatırlatan Guaido, Devlet Başkanı Maduro’yu destekleyen Rusya ve Çin’e de anlaşma çağrısında bulundu.

Guaido, cumartesi günü ülke genelinde eylem yapılacağını duyurdu, tüm halkı eyleme katılmaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdı

"ORDUYLA GİZLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK" DİYEN GUAİDO'DAN DIŞ GÜÇLERE ÇAĞRI

Öte yandan Venezuela'da ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Juan Guaido, New York Times'a yazdığı makalede orduyla gizli görüşmeler yaptığını söyledi. Guaido, orduyla gizli görüşmeler yaparak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için yardım istediğini belirtti. Guaido ayrıca "Maduro rejimini en az kanlı şekilde sona erdirmek için" dış güçlere çağrı yaptı.

Guaido, Venezuela'ya dönük ABD merkezli darbe girişiminin yankıları sürerken ülkenin en büyük gazetesi New York Times'a makale yazdı.

"MADURO'YU EN AZ KAN DÖKÜLECEK ŞEKİLDE GÖNDERMEMİZ İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN"

Ulusal Meclis Başkanı Guaido, "Venezuelalılar, güç birliktedir" başlıklı yazıda "Maduro rejimini en az kan dökülecek şekilde sona erdirmek için dünya genelinde demokrasi yanlısı hükümetlerin, kurumların ve kişilerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Yazıda siyasete nasıl girdiğinden bahseden ve iki dedesinin de asker olduğunu söyleyen Guaido, "Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordunun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir." dedi. Guaido, askerlerle yaptıkları görüşmelerde "İnsanlığa karşı işlenen suçlara karışmamış olanların affedileceğini söylediğini" aktardı.

ASKERLERE DAHA ÖNCE DE SESLENDİ

Guaido, askerlerle yaptığı görüşmeyi daha önce de dile getirmişti. Bir kiliseyi ziyaret eden Guaido, ayinden sonra yaptığı açıklamada, doğrudan askerlere seslenerek “Anayasanın yanında olma zamanı. Korkmanın ve geri çekilmenin sırası değil. Venezuela halkına saygı zamanı. Size talimat veriyorum; Venezuela halkına ateş etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet milletvekilleri tarafından kışla önlerinde askerlere af öneren broşürler dağıtılırken dün Guaido'nun çağrısıyla yapılan eylemlerde de ordudan Guaido'yu desteklemesi talep edildi.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme dün Juan Guaidó'nun ülkeden çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu.

RUSYA: ABD BASINI ÜZERİNDEN DARBE ÇAĞRISI

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Guaido'nun ABD gazeteleri aracılığıyla Venezuela ordusuna darbe çağrısı yaptığını söyledi. "Guaido, orduyu aleni şekilde askeri darbe yapmaya çağırıyor" diyen Zaharova, "ABD basınında imzalı yazı yayınlatmak kolay değil ancak işlerine yarayacak kişiler için her zaman yer buluyorlar. Batılı sponsorların bu yıkıcı politikayı tüm imkanlarıyla kamuoyuna önünde nasıl yaydıklarını görüyoruz. Washington için uluslararası, ekonomik ve ahlaki sınır olmadığı da görülüyor" ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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