EMEP: 'Sinema Denetleme Kurulu' sansür kuruludur; kanun geri çekilsin

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'a davet ettiği sinemacıların önünde imzaladığı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geri çekilmesi gerektiğini söyledi. Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren kanundan "Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu" adı altında sansür çıktığı belirten Doğan, "Siyasi iktidar kültür ve sanatı siyasi amaçlarının hizmetine girmesi gereken bir alan olarak görmektedir" dedi.

"UYGUN BULUNMAYAN FİLMLER TİCARİ DOLAŞIMA VE GÖSRTERİME GİREMEYECEK"

Doğan açıklamasında “Sekiz üyeden oluşacak 'Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu', ülkede üretilen veya ithal edilen sinema filmlerini, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmalarından önce değerlendirecek. Uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma da gösterime de giremeyecek” dedi.

"İKTİDAR, KÜLTÜR VE SANATI, HİZMETİNE GİRMESİ GEREKEN BİR ALAN OLARAK GÖRMEKTEDİR"

Daha önce de Saray'a bağlı, işlevi açıklanamayan "seçilmiş" kişilerden bir “Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu” oluşturulduğunu hatırlatan Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi ise yerli ve yabancı sinema filmlerine 'gösterilebilir' veya 'gösterilemez' damgası vuracak bir sansür kurulu oluşturuluyor. Erdoğan, uzun zamandır ‘tek adam rejimi’ inşasında en çok sıkıntı yaşadıkları alanın kültür olduğunu ifade etmektedir. Diğer yandan da her fırsatta halkın sanatçılarına hakaret etmekten geri durmamaktadır. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki konuşmaları buna örnektir. Siyasi iktidar kültür ve sanatı, siyasi amaçlarının hizmetine girmesi gereken bir alan olarak görmektedir. Yerel seçimler yaklaşırken çıkarılan bu sansür yasasının da bundan başka anlamı yoktur.”

"DÜZENLEME DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Sansür yasasının sinema-dizi sektörünü de “merkez”e bağlamanın araçlarından biri olduğunu vurgulayan Doğan, “Salonlarda gösterilmeyen filmlerin farklı olanaklarla izlenmesini de engellemeye çalışmaktadır. Oysa sanat ve kültür ‘biat’ baskısıyla ve sansürle sınırlanabilir bir alan değildir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Sanatı cendereye alan her türlü uygulamaya son verilmeli düzenleme derhal geri çekilmelidir” dedi. (HABER MERKEZİ)