Ensar Vakfı, mahkeme kararına rağmen okullarda eğitim verecek

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antalya Ensar Şubesi arasında bir protokol düzenlendiği ve bu kapsamda, Antalya'da devlet okullarında "Değerler Eğitimi"ni Ensar Vakfı'nın vereceği ortaya çıktı. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında protokol imzalanmış, bu protokol Danıştay 8. Daire tarafından iptal edilmişti.

DANIŞTAY: DEVLETİN GÖREVİ DEVREDİLEMEZ

Danıştay 8. Dairesi, protokolün, bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmetinin, devlet hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiğine vurgu yapmış. Protokolün kurallara aykırı olduğu sonucuna varmıştı.

kamudanhaber.net’de yer alan habere göre Danıştay’ın kararında; “Anayasa ve yasalar gereği ulusu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınmasının devletin devredemeyeceği görevler arasında olduğu” belirtilmişti.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN ENSAR VAKFINA DEVREDİLDİ

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, Danıştay 8. Dairenin mahkeme kararına rağmen, Antalya ilinde devletin üstlenmesi gereken görevi Ensar Vakfına devretti.

kamudanhaber.net, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol belgelerini yayımladı. (HABER MERKEZİ)

kamudanhaber.net'in haberinden alınmıştır

kamudanhaber.net'in haberinden alınmıştır

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