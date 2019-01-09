Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ensar Vakfı'na yer tahsisi yaptı

Mahir DOĞAN

Antalya

Adı Karaman'da çocuk istismarları ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na AKP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den yer tahsisi yapıldığı ortaya çıktı.

Antalya Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde bulunan Kalekapısı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan İsmet İnönü Kent Meydanı’ndaki belediyeye ait işyerleri, Karaman’da çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’nın Antalya Şubesi’ne tahsis edildi.

07.01.2019 Tarihli Antalya Büyükşehir Belediye meclis toplantısında 7 No'lu gündem maddesinde yer alan bilgi yazısında ‘’Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında Muratpaşa ilçesi yüksek alan mevkiinde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait 13168 ada, 2 parsel no’lu ve 4.213.22 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine belediyece yapılan/yaptırılan iş yerlerinin (No= 17/1, 2, 3, 4, ve 5 ) No'lu iş yeri/dükkanları, ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari yada gayri ticari olarak kullandırılmaması/devredilmemesi’’ koşuluyla 10 yıllığına devredildiği bilgisi paylaşıldı.

PROTOKOLÜ GENEL SEKRETER İMZALANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici ile Ensar Vakfı Antalya Şube Başkanı Recai Ocak arasında imzalanan protokolde vakfa bırakılan iş yerlerinin kullanım şartı eğitim, gençlik ve kültürel amaçlarda kullanılması. Vakfa bırakılan alanlarda elektrik ve su aboneliği vakıf tarafından yapılacak ve giderler vakıfça karşılanacak. Alanın güvenliği de vakıf tarafından sağlanacak ibaresi bulunuyor.

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