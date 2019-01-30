SOCAR’dan tekelleşme adımı: EWE Turkey Holding'i satın aldı

Enerji piyasasında hükümetin de desteğiyle tekelleşme adımları atan SOCAR'ın, Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Türkiye Holding ve grup şirketlerini satın aldığı bildirildi. Devlet teşvikleriyle sermayesini ve yatırımlarını artıran SOCAR, sendika düşmanlığı ve iş cinayetleriyle anılıyor.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, şirketin Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ortaklığıyla Türkiye’de doğal gaz iletimi yaptığı belirtilen açıklamada, “Alman enerji şirketi EWE AG'nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Milenicom'u satın aldık. EWE Turkey’in satın alınmasından sonra doğal gaz dağıtımında da faaliyet göstereceğiz. Satın alma işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onaylarının ardından sonuçlanacak” ifadeleri kullanıldı.

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev “Azerbaycan’ın global markası olan SOCAR, 2013'ten bu yana Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar metreküp doğal gazın toptan satışını gerçekleştiriyor. Geçen yıl açılışı yapılarak faaliyete başlayan TANAP projemizle, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın iletimini de sağlıyoruz. EWE Turkey’in satın alınmasıyla Türkiye’de doğal gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak ticari açıdan oldukça önemli, stratejik bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracak. Önümüzdeki dönemde pazardaki diğer fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

SOCAR KİMDİR?

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımı STAR Rafineri, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açılmıştı.

SOCAR aynı zamanda PETKİM’in de sahibi. PETKİM’in özelleştirilmesi sırasında gündeme getirilen ‘Türkiye’nin dışarıdan pahalı petrokimya ürünü ithal etmesine gerek kalmayacak’ iddiası özelleştirme sonrasında asılsız çıkmıştı.

Türkiye’nin petrokimya sanayisinde en büyük yabancı tekel olma özelliğine sahip olan SOCAR’a maliyetinin yüzde 60’ı kadar teşvik sağlandı. Azeri tekel STAR Rafinerisini Petkim’in tüm kârını kullanarak yarattı. SOCAR’ın PETKİM için ödediği para bir yıllık bir kâra eşitti.

Yeni Türkiye’de Petrokimya SOCAR’ın tekeline geçti

SOCAR’IN SIRRI SENDİKA DÜŞMANLIĞI VE ‘İŞ CİNAYETLERİ’

SOCAR önce STAR Rafineri’deki Petrol-İş’te örgütlü tüm işçileri çıkartıp PETKİM kadrosuna alarak işlemeyi fiilen sendikasızlaştırmış ve işe alımlarda kontrolü eline geçirmişti. Sendikayı işletmede fiili olarak sıfırlaması sonrasında Star rafineride işe alınanlar toplu sözleşme haklarıyla değil, bireysel sözleşmelerle istihdam edildi. PETKİM’de iş tanımı kriterlerini kaldıran SOCAR, herhangi bir farklı işletmede çalışmayı taahhüt altına alarak işçi alımları yaptı.

Fabrikayı çok iyi bilen eski Genel Müdür Kenan Yavuz’un şirkette CEO olması, yeni istihdam edilecek işçilerin sendika ile bağı zayıf işçilerden seçilmesini ve düşük ücrete razı olmasını kolaylaştırdı.

İşçi sağlığı ve güvenliği önlemlerine de aldırış etmeyen SOCAR’ın Star Rafinerisi inşaatında 2 bin 600 işçi yedikleri yemek nedeniyle zehirlenmişti. Star Rafinerisi pek çok kez iş kazaları ve iş cinayetleriyle de gündeme gelmişti.

2 bin 600 işçinin zehirlendiği Star Rafineri'de yemek şirketi değişti