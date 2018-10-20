20 Ekim 2018 04:52
Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 18:25

Yeni Türkiye’de Petrokimya SOCAR’ın tekeline geçti

Öngörüler gerçekleşirse SOCAR, Türkiye’nin petrokimya sanayisinde en büyük yabancı tekel olma özelliği kazanacak.

Yeni Türkiye’de Petrokimya SOCAR’ın tekeline geçti

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Turan KARA

    Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımı STAR Rafineri, bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açıldı.

    ‘Türkiye’nin dış ticaret açığını tek başına yıllık en az 1.5 milyar dolar azaltacak’ denilen projeye yakından bakmakta fayda var.

    Zira rafinerinin sahibi SOCAR aynı zamanda PETKİM’in de sahibi. Ve PETKİM’in özelleştirilmesi sırasında da pek çok iddia gündeme gelmişti ama sonuç hiç de iddia edildiği gibi olmadı.

    Özelleştirilmesi sırasında büyütülecek, Türkiye’nin dışarıdan pahalı petrokimya ürünü ithal etmesine gerek kalmayacak denilmişti.

    Aradan geçen 7-8 yılda Türkiye’nin petrokimya ithalat faturası sürekli kabardı.

    Plastik Sanayicileri Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) ‘Türkiye Plastik Sektör İzleme 2017 Raporu’na göre Türkiye plastik mamullerin kilosunu 4.99  dolardan ithal ediyor. Buna karşı kendi ürettiği plastik mamullerin kilosunu 2.66 dolardan ihraç ediyor.

    Rakamlardan da anlaşılacağı üzere bağımlılık azalmadığı gibi Türkiye basbayağı soyulan bir ülke haline gelmiş.

    Öyleyse şimdi gündeme getirilen iddiaları da peşinen kabullenmek yerine, bütünlüklü analiz etmekte fayda var.

    Eski Petkim yarımadası, yeni haliye SOCAR yarımadasında kurulacak STAR (Socar Turkey Agean Rafiner) yıllık 10 milyon ton işleme kapasitesine sahip olacak. 3.6 milyon ton ürün işleme ülkenin tek petrokimya mamul tesisi PETKİM, plastik fabrikası, termik santral, rüzgâr santrali, petrokimya terminali ve ülkenin 3. en büyük limanını barındıran PETLİM ile birlikte

    düşünüldüğünde ada tam büyük bir entegre endüstri merkezine dönüşecek.

    Yıllık cirosunun 20 milyar doları aşması öngörülüyor. Gerçekleşirse SOCAR, Türkiye’nin petrokimya sanayisinde en büyük yabancı tekel olma özelliği kazanacak.

    SÜPER TEŞVİK VE PETKİM KÂRI İLE KURULDU

    Stratejik teşvik belgesi alan SOCAR, neredeyse maliyetinin yüzde 60’ı kadar teşvikler aldı: Her sene milyarlarca liralık KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi, çevre temizlik, emlak, damga pulu vergisinden yüzde 80’e yakın muafiyet. SGK, işsizlik, tazminat prim ödemelerinin sıfırlanması (iş cinayetlerinde sıfır sorumluluk). Yer tahsisi, mümkünse ücretsiz değilse en ucuz emek gücü.

    STAR  Rafineri bu tür milli gelir kesintilerden muaf tutulan Petkim’in tüm kârını kullanarak yaratıldı.

    Azeri tekel bu işi adeta maliyetsiz halletti.

    “PETKİM için para verdi oradan gelen paraya ‘maliyetsiz’ demek, ne derece doğru?” diye bir soru gelebilir akla. Lakin bilinmelidir ki PETKİM için ödenen para neredeyse bir yıllık bir kâra eşit.

    PETKİM 2017 sonu için bir önceki yıla oranla yüzde 93 artışla, 1.4 milyar TL net kâr açıkladı. Azerbaycan şirketine satış bedeli ise sadece 2 milyar dolardı.

    Holding sözcüleri PETKİM’deki kârların liman, enerji santrali ve STAR Rafineri yapımına harcandığını belirterek 2020’den itibaren her yıl 1 ila 1.5 milyar dolar arası yüksek kâr etmeyi beklediklerini açıkladı.

    PETKİM’in tüm hisselerine sahip olan SOCAR Holding, uluslararası taşımacılık şirketi APM’den liman işletmeciliğini de alarak yarımadanın ve bütün işletmelerin tek sahibi durumuna geçtiğinden beri ada onun için adeta bir darphane gibi!

    SENDİKA DÜŞMANLIĞI

    PETKİM’in kamu şirketi olduğu yıllarda işçilerin ücret ve sosyal hakları ile kamu işçileri açısından ileri bir örnek teşkil ettiği bir gerçekti.

    SOCAR önce STAR Rafineri’nerideki Petrol-İş’te örgütlü tüm işçileri çıkartıp PETKİM kadrosuna alarak işlemeyi fiilen sendikasızlaştırdı ve işe alımlarda kontrolü eline geçirdi. Sendikayı işletmede fiili olarak sıfırlaması sonrasında Star rafineride işe alınanlar toplu sözleşme haklarıyla değil, bireysel sözleşmelerle istihdam edildiler. Aralarında ücret farkları oluştu. PETKİM’de var olan iş tanımı kriterlerini kaldıran SOCAR, herhangi bir farklı işletmede çalışmayı taahhüt altına alarak işçi alımları yaptı. İşçileri mobilize ederek taşeron statüsünde olmasa da, o yoğunlukta çalıştırmaya, yeni bir çalışma sistemi kurmaya çalışıyor.

    KISA ZAMANDA İŞÇİ DÜŞMANLIĞI İLE ÖZDEŞLEŞTİ

    SOCAR Holding, PETKİM Özelleşmesi ile geldiği Aliağa’da, 4c baskısı yaparak mücadele tecrübesi ve sendikal bilinci olan işçilerin tasfiye edilmesine vakit kaybetmeden girmek istedi.

    Fabrikayı çok iyi bilen eski Genel Müdür Kenan Yavuz’un şirkette CEO olması, yeni istihdam edilecek işçilerin sendika ile bağı zayıf işçilerden seçilmesini ve düşük ücrete razı olmasını kolaylaştırdı.

    Sendikal örgütlülüğe karşı amansız mücadele başlatıldı. İstedikleri Petrol-İş Aliağa Şubenin mücadele birikimini ortadan kaldırmaktı. İşçiler üzerinde amirlerin baskısını artırdıkları gibi işçiler arasına da siyasi, kültürel ayrımlar yerleştirmeye çalıştılar. Özelleştirmeden ancak 5 yıl sonra yapılan toplu sözleşme döneminde ancak işçilerin sendika etrafında kenetlenmesi ile düşük ücret politikası çözüme kavuştu.

    Ancak SOCAR yönetimi baskılarını azaltmadı ve sendikal işleyişi zayıflatmak için amirlerin etkisini artırmaya başladı. Sendika temsilcileri üzerinde disiplin cezaları uygulanmaya koyuldu. Toplu sözleşmede 3 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen işçilerin gözü önünde sendikacılar SOCAR güvenlik amirinin ısrarlı şikayetleri ile ters kelepçe yapılarak derdest edildi ve işçilerin direnişi bitirildi.

    Her şeye rağmen, önceki üretim modelinde üretim sistemi ve çalışma  koşulları konusunda söz hatta karar hakkı olan PETKİM işçileri için tam teslimiyet söz konusu değil, Petrol-İş etrafından mücadele sürüyor.  

    BAĞIMLILIK NE KADAR AZALACAK!

    İddia o ki...

    STAR Rafineri, petrokimya ham maddesinin yanında ülke için stratejik öneme sahip dizel, jet yakıtı ve LPG gibi ürünlerle de ekonomiye önemli ölçüde katkı verecek. STAR Rafineri yılda 5 milyon ton dizel ve 1.5 milton ton jet yakıtı üretimiyle ekonomiye büyük katkı koyacak. İthalat oranını petro kimya mamullerinde yüzde 18’e, dizelde yüzde 40’lara, LPG’de ise yüzde 70’lere düşürecek.

    Tüm petrol kimya ve kısmen enerji sanayinin kârını yabancı bir firma alacak. Lakin bu bağımlığı söylendiği kadar azaltır mı?

    Elektrik elde etmesi en pahalı olan, söküm ve atık maliyeti eklenince çok çok pahalı gelen nükleeri büyük kazanç diye pazarlayanlar gibi gerçeği çarpıtmasa da bağımlılık çok azalacakmış havası estirmek abartı. İşçilerin ve irili ufaklı petro kimya sektöründe çalışan on binlerin bu tekelin altında ezileceği ise abartısız çıplak bir gerçek!

    İŞÇİLERİN YOĞUN SÖMÜRÜSÜ İLE İNŞA EDİLDİ

    STAR Rafineri inşaatı boyunca 20 bin inşaat, boru-kaynak-elektrik işçisi sayısız hak ihlali yaşadı. Düşük ücretin yanı sıra iş cinayetleri ile sonuçlanan kazaları eksik olmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu zehirlenmesi yaşandı. Zehirlenen 3 bin işçinin, önce hastane bahçelerinde, sonra barınaklarında yarı baygın halde kaderine bırakılıp iyileşmeleri beklendi.

    Sayısız taşeron şirkette çalışan yerli ve yabancı işçilerin barınma ve beslenme koşullarındaki sorunlar 7 yıl boyunca sürekli gündem oldu.

    Kırmızı çizgi uygulaması ile sorunları için sessiz kalmayan işçilerin taşeron şirketin bir daha hiç bir projesinde çalışmayacağı şartı getirildi. İşçiler, kırmızı çizgiyi aşan tepkileri karşısında

    Star inşaat sahasında da başka şirketlerde de işbaşı yapamayacaklarını kabul ettikten sonra çalıştırıldı.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel'e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    SONRAKİ HABER

    Müjdat Gezen: Suçumun ne olduğu söylenmiyor
    YAZARLAR
    Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Amaç seçimi götürmekse, ‘seçim güvenliği’, hile, şaibe... teferruattır!

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Hrant; ‘Yurdumsun ey uçurum’ diyenlerden...

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Hiphopa düşman kenevire dost

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Bu filmi görmüş müydük biz?

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Mor dağların ‘Yalnız Efe’si

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Sabaha Ulaşmak

     C. Hakkı ZARİÇ
    C. Hakkı ZARİÇ

    Ahmet Oktay'dan gelen telgraf

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Gerçekler cesaret ister!

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir Şeyler Oluyor

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Grevler ve işçi direnişlerinin anımsattıkları

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Muz cumhuriyeti, Şemşamer prensliği’ meselesi (2)

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    'Bir, iki, üç daha fazla Vietnam'
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü
    Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

    Dersim'de, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan bir vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Trafodaki patlamada ağır yaralanan Sedat Yeşilköy yaşamını yitirdi
    Trafodaki patlamada ağır yaralanan Sedat Yeşilköy yaşamını yitirdi

    İstanbul’da Özpınar Plastik fabrikasının trafo bakımı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan EMEP üyesi işçi Sedat Yeşilköy toprağa verildi.

    Fransa'da sarı yelekli kadınlar hükümeti protesto etti
    Fransa'da sarı yelekli kadınlar hükümeti protesto etti

    Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekli kadınlar, düzenledikleri gösteriyle hükümeti protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Soylu: 26 ilde 37 bin 710 haksız adres değişikliği yapıldı
    Bakan Soylu: 26 ilde 37 bin 710 haksız adres değişikliği yapıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi.

    Hulusi Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde Menbic'de gereken yapılacak
    Hulusi Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde Menbic'de gereken yapılacak

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde Menbic'de operasyonlar da gereken de yapılacak" dedi.

    AKP'nin Osmaniye Düzce Tokat ve Amasya belediye başkan adayları
    AKP'nin Osmaniye Düzce Tokat ve Amasya belediye başkan adayları

    AKP Osmaniye, Düzce, Tokat ve Amasya ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

    İtiraz edilen 638 kişiden sadece 15’inin kaydı donduruldu
    İtiraz edilen 638 kişiden sadece 15’inin kaydı donduruldu

    Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 638 seçmenin usulsüz taşınmasına yapılan itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu sadece 15 seçmenin kaydını dondurdu.

    Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı
    Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı
    Başakşehir, Trabzonspor deplasmanından galip ayrıldı
    Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’la geçti
    Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’la geçti
    Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçırmaktan yargı önüne çıkıyor
    Ronaldo ve Xabi Alonso vergi kaçırmaktan yargı önüne çıkıyor
    Edgar Allan Poe kimdir?
    Edgar Allan Poe kimdir?
    Makro Market işçileri eylemliklerini kararlılıkla sürdürüyor
    Makro Market işçileri eylemliklerini kararlılıkla sürdürüyor

    Kayseri’de konkordato ilanı sonucu mağdur olan Makro Market işçileri: Tüm işçiler alacaklarını alana kadar mücadelemiz sürecek

    GÜNCELLENDİ
    Hrant Dink katledilişinin 12. yılında anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig
    Hrant Dink katledilişinin 12. yılında anıldı: Vazgeçmiyoruz Ahparig

    Agos Gazetesi kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 12. yıl dönümünde, Türkiye ve dünyada düzenlenen etkinliklerle anıldı.

    İzmir BB Başkanı Aziz Kocaoğlu: Zorunluluktan aday adayı oldum
    İzmir BB Başkanı Aziz Kocaoğlu: Zorunluluktan aday adayı oldum

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Bu kentte herhangi bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır.

    Müjdat Gezen: Suçumun ne olduğu söylenmiyor
    Müjdat Gezen: Suçumun ne olduğu söylenmiyor

    4. kez imzasını atmak üzere karakola giden Müjdat Gezen, 'En son kaçacak herhalde benim' diyerek adli kontrol uygulamasını eleştirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa'da kayak merkezinde yangın: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
    Fransa'da kayak merkezinde yangın: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

    Mevsimlik işçilerin kaldığı Courchevel'deki binada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 22 yaralı var.

    Silvan İlçe Emniyet Müdürü ve 4 polis kaçakçılıktan gözaltında
    Silvan İlçe Emniyet Müdürü ve 4 polis kaçakçılıktan gözaltında

    Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı.

    Kuzey Ormanları Savunması'ndan termik santral kapanış töreni
    Kuzey Ormanları Savunması'ndan termik santral kapanış töreni

    Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri teknik sebeplerle iptal edilen Çerkezköy Termik Santral projesi için kapanış töreni düzenledi.

    Libya'da çatışmaları takip eden gazeteci hayatını kaybetti
    Libya'da çatışmaları takip eden gazeteci hayatını kaybetti

    Libyalı gazeteci Mohamed Ben Khalifa, başkent Trablus'taki çatışmaları görüntülerken vurularak hayatını kaybetti.

    AKP Milletvekili Gülaçar: Allah bize merhamet etti ve Erdoğan'ı verdi
    AKP Milletvekili Gülaçar: Allah bize merhamet etti ve Erdoğan'ı verdi

    AKP’nin Ankara adayı  Mehmet Özhaseki de “Allah bir sahip gönderdi o da Recep Tayyip Erdoğan” demişti. 

    “Basın Özgürlüğü” panelinde Ocak ayında katledilen gazeteciler anıldı
    “Basın Özgürlüğü” panelinde Ocak ayında katledilen gazeteciler anıldı

    Çorum Emek ve Demokrasi Platformu'nun “Basın Özgürlüğü ve Türkiye” başlığıyla düzenlediği panele gazeteciler Fatih Polat ve Gökçer Tahincioğlu katıldı

    GÜNCELLENDİ
    Fatih'te işçilerin kaldığı handa yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi
    Fatih'te işçilerin kaldığı handa yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi

    Fatih'te işçilerin kaldığı iş hanında çıkan yangın sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, iki işçi kurtarıldı.

    Fuat Oktay'dan Fazıl Say konseri yorumu: Olması gereken bir mesaj
    Fuat Oktay'dan Fazıl Say konseri yorumu: Olması gereken bir mesaj

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilişkin konuştu: Kutuplaşmanın olmadığını görüyoruz.

    ABD’de binlerce kadın, Donald Trump’ı protesto etti
    ABD’de binlerce kadın, Donald Trump’ı protesto etti

    ABD’de binlerce kadın, ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsiyetçi söylemlerini eleştirmek ve kadın haklarını desteklemek amacıyla eylem yaptı.

    Afrin'de bombalı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
    Afrin'de bombalı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Suriye'nin Afrin kentinde valilik binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

    Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı
    Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı

    İstanbul'da polis taksiden indirip, polis aracında alıkoyduğu kadına tecavüz etti. Kadına 'Onun cezasını ben vereceğim' denilerek şikayeti alınmadı.

    Mahkemeden kadına şiddet davasında "haksız tahrik" ve "iyi hal" kararı
    Mahkemeden kadına şiddet davasında "haksız tahrik" ve "iyi hal" kararı

    Mahkeme eşini darbeden ve kemiklerini kıran adama "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimi uyguladı, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.