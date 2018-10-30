Star Rafineri'de patlama: 3 yaralÄ±

Ä°zmir AliaÄŸaâ€™da kurulu Star Rafineriâ€™de kazan patlamasÄ± yaÅŸandÄ±. Patlama nedeniyle 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

AliaÄŸa'daki Star Rafineri'nin ana yükleyici firmasÄ± olan Ä°lk Ä°nÅŸaat'ta edinilen bilgilere göre kazan patlamasÄ± nedeniyle 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

Ä°lk Ä°nÅŸaatta boru üzerinde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma esnasÄ±nda buhar basÄ±ncÄ± nedeniyle yaÅŸanan kazan patlamasÄ± ile 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

Ä°ÅŸçilerden biri panik ile baÅŸÄ±nÄ± vururken, diÄŸer ikisinin de mide bulantÄ±sÄ± ve kulak çÄ±nlamasÄ± ÅŸikayeti ile AliaÄŸa Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

GeçtiÄŸimiz günlerde açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Star Rafineri Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilmiÅŸti. AçÄ±lÄ±ÅŸa CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸta olmak üzere devlet ve hükümet kademelerinden onlarca kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸ ve açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmalarÄ±nda övgülerde bulunmuÅŸtu. Daha önce de Star Rafineri inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan yüzlerce iÅŸçi yedikleri yemekten zehirlenmiÅŸti. Star Rafineri inÅŸaatÄ± iÅŸ cinayetiyle de gündeme gelmiÅŸti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Yeni TÃ¼rkiyeâ€™de Petrokimya SOCARâ€™Ä±n tekeline geÃ§ti

Star Rafineri, ilk Ã–zel EndÃ¼stri BÃ¶lgesi ilan edildi

Ä°ÅŸÃ§iler, Star Rafinerisi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na neden davet edilmedi?

Star Rafineri'de 800 iÅŸÃ§i zehirlendi, yemek ÅŸirketi 'psikolojik' dedi

AliaÄŸaâ€™da bir iÅŸ cinayeti daha yaÅŸandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 16:44

www.evrensel.net