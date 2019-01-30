30 Ocak 2019 16:18

Göksoy: Kadro vadedilen taşeron işçiler ciddi hak kayıplarına uğradı

Genel-İş sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, kadro vaadiyle şirketlere geçirilen taşeron işçilerin aldatıldığını ifade etti.

Göksoy: Kadro vadedilen taşeron işçiler ciddi hak kayıplarına uğradı

Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy | Fotoğraf: MA

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    Ergin ÇAĞLAR

    DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, kadro vaadiyle Belediye İktisadi Teşekküllerine (BİT) geçirilen taşeron işçilerin aldatıldığını ifade etti. Göksoy, taşeronu daha da derinleştiren bu sistemle işçilerin ciddi hak gasplarına maruz kaldığını kaydetti.

    Taşeron işçilerin kamuya geçişini düzenleyen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işçilerin ücretlerine, mali ve sosyal haklarına sınırlama getirildi. Merkezi idarelerde kadroya, yerel yönetimlerde şirketlere geçirilen taşeron işçilere dair 2020 yılına kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesi hükümleriyle, kamuya geçirilen taşeron işçiler ile mevcut kadrolu işçiler arasında bir hak ve ücret eşitliğine gidilmediği gibi, kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmasının da önüne geçildi. Yıllık yüzde 4+4 ücret artışı ile işçilerin çoğunluğu enflasyonun altında ücret artışlarına mahkum edildi.

    ‘BİR ALDATMACA’

    DİSK/Genel-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, KHK ile taşerondan şirketlere geçirilen işçilerin, TİS haklarının gasbedildiğini ifade etti. AKP'nin taşeron işçilere müjde olarak sunduğu kadronun bir aldatmaca olduğunu söyleyen Göksoy, bu işlem yapılırken işçilerin işinden olması nedeniyle durumu “Kadro değil bir işçi kıyımı yaşandı” sözleriyle tanımladı.

    ‘HÜKÜMETİN TAŞERON İŞÇİSİ’ OLDULAR

    İşçilerin kadro adı altında “hükümetin taşeron işçisi” haline getirildiğini vurgulayan Göksoy şunları söyledi: Getirilen sistemle işçilerin maaşlarında ciddi hak gaspları yaşandı. Taşeron firmadayken kalifiye olan, silindirci, şoför, teknik eleman gibi iş bölümünde olan ve yüzde 50 ya da yüzde 80 kalifiye olan işçiler, Belediye İktisadi Teşekkülleri uygulaması ile bundan yararlanamıyor. Eski sistem olsaydı, asgari ücret üzerinden hesaplanırsa bir işçi 2 bin 20 TL alıyorsa, onun yüzde 50'si kadar fazla para alıyordu. Yine belediyede kadrolu çalışan işçilere yıllık yüzde 52 ikramiye verilirken bunu yüzde 10’a düşürdüler. Yine yıllık izinler gibi toplu iş sözleşmelerine kadar hepsi kısıtlı. Yani işçiler aynı haklara sahip değil. Bu yasa ile işçilerin 2020 yılına kadar toplu iş sözleşmeleri de kalmadı. Zam da yok.

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    ‘GELECEĞE KAYGI İLE BAKIYORUZ’

    İşçilere yine her 6 ayda bir yapılan yüzde 4’lük zammın da şu anki enflasyon farkı ile hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Göksoy, taşeron firmadaki işçiler her yıl yüzde 10 ya da yüzde 20 artışlı bir zam alırken, getirilen Belediye İktisadi Teşekkülleri sistemiyle her 6 ayda yüzde 4 zam uygulamasının devreye konduğunu ve işçilerin 2020'ye kadar her 6 ayda bir sadece yüzde 4’lük bir zamma mahkum edildiğini vurguladı. Göksoy, “İşçiler olarak geleceğe kaygı ile bakıyoruz. Yarın ne olacağını kestiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

    'MÜCADELE EDECEĞİZ'

    Hükümetin işçiler için çıkardığı yasaları da kendisine göre ayarladığını belirten Göksoy, bu yasalara karşı sokaklarda olmayı sürdüreceklerini, 31 Mart seçimlerinde de bu politikaları göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. Göksoy, “Biz bu 4+4 zam sistemine mahkum edilmek istemiyoruz. Bizler haklarımızı istemeye devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek” dedi. (Mersin/MA)

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