Genel-iş, taşeron işçilerin TİS haklarının eşitlenmesini istedi

Mersin ve İstanbul'da DİSK Genel-İş Sendikası üyeleri, KHK ile kamuya geçen ve geçmişe ve ileriye dönük hakları gasbedilen işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi, işçilerin toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarından yararlanabilmesi ve bu konuda çıkarılmış KHK’nin yok sayılması talebiyle basın açıklaması düzenledi.

MERSİN'DE AÇIKLAMA: KADRO YALANI ALTINDA İŞÇİLER ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİLİYOR

Mersin'de Özgür Çocuk Parkı’nda düzenlenen açıklamaya CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ve Mersin Emek ve Demokrasi Platformu da destek verdi.

Açıklamayı yapan DİSK Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy şunları söyledi:

Bilindiği gibi Aralık 2017’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede önemli değişiklikler yapılarak taşeron şirketlerde çalışan işçilerin merkezi idareye ve yerel yönetimlerin belediye şirketlerine geçirilmesi öngörülmüştü. Bu çerçevede 2018 yılında merkezi idarede sürekli işçi kadrosuna ve yerel yönetimlerde belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçiler, ücret açısından büyük mağduriyet yaşıyor.

Bu işçilerin Anayasa ile güvence altına alınmış toplu iş sözleşmesi hakları 375 sayılı KHK’da değişiklik yapan 696 sayılı KHK ile gasbedilmiştir. (Bu kararname hükümleri 2018 yılında 7079 sayılı yasa ile kanunlaşmıştır.) Özgür toplu pazarlık yerine tıpkı 12 Eylül darbesi döneminde olduğu gibi Yüksek Hakem Kurulu tarafından taşeron işçileriçin bağıtlanan toplu iş sözleşmesinin mali ve sosyal hükümleri yüzbinlerce işçi için 2020 yılı ortasına kadar uygulanacaktır.

375 sayılı KHK çercevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre merkezi kamu idaresinde sürekli kadroya geçirilen taşeron işçiler 31 Ekim 2020 tarihine, belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçiler ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar Yüksek Hakem Kurulu tarafından saptanan ücret zamlarını alabiliyor.

YHK tarafından bağıtlanan TİS’e göre 375 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin 1 Ocak 2018 tarihindeki ücretlerine her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılmaktadır. Bu zamlar 2019 ve 2020 yılları içinde aynı şekilde uygulanacaktır.

Merkezi idarelerde sürekli işçi kadrosuna geçen ve asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre(%30,%50 fazlası gibi) ücret alan işçiler ise bugün daha fazla hak kaybıyla yüz yüzedir. Taşeronda çalışırken yaptıkları iş ve görevler nedeniyle bağlı olduğu şartname gereği asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre ücret alan işçiler, yeni asgari ücret üzerinden ücretleri güncellenmediği durumda ücretleri yasal asgari ücret seviyesine düşecektir. Bir başka ifadeyle işçilere merkezi idarelerde taşeronda iken verilen asgari ücret farkı bugün kadroya geçtikleri için verilmeyecektir.

Belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçiler için ise ortada halen bir hizmet alımı ilişkisi devam etmesi ve tabi bulundukları kamu ihale mevzuatı hükümleri uyarınca asgari ücret farkının ödenmesi bir zorunluluktur.

Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında yüz binlerce işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir.

'4+4 ZAM UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ'

4+4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli ve 2018’de merkezi idareye ve belediye şirketlerine geçirilen işçilerin özgür toplu iş sözleşmesi haklarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır.

Gerek sürekli işçi kadrosuna gerekse belediye şirketlerine geçişleri yapılan işçilerin ücretleri yeni asgari ücret üzerinden güncellenerek Ocak ayından itibaren ayırımsız tüm işçilere asgari ücret farkı yansıtılmalıdır.

Bu işçiler kamudaki eski sürekli, işçilerle aynı ücretlere ve ücret zamlarına kavuşmalıdır. Merkezi idarelere sürekli işçi kadrosuna geçen tüm işçiler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın 2019 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınmalıdır.

Gerek merkezi idarelerde gerekse yerel yönetimlerde halen taşeronda çalışan tüm işçiler, kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir.

Belediye şirketlerine geçirilen işçilere başta ilave tediye hakları derhal verilerek belediyelerde gerçek kamu işçisi kadrosu sağlanmalıdır.

'MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kemal Göksoy, sözlerini şöyle bağladı: Mahalli idarelerde çalıştırılacak işçiler bakımından ücret belirleme yöntemi 696 sayılı KHK öncesindeki yöntemle aynıdır ve asgari ücretin yeniden belirlenmesinden sonra bu işçilere uygulanacak yüzde fazlası uygulamasının da devam etmesi gerektiği görüşündeyiz. Merkezi idarelerde kamuya geçiş yapan işçiler içinde aynı uygulamanın eşitlik ilkesi çerçevesinde kabul edilmesi içinde mücadele vererek sonuç almaya çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

BAKANLIĞA DİLEKÇE GÖNDERDİLER

Açıklamaya katılan CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ise işçilerin muhatabı olan sendikayla uyumlu çalışacağını söyledi.

Açıklama sonrası Genel-İş üyesi işçiler sendika yönetimiyle beraber postaneye giderek Aile, Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlığına, “2019 yılı ücretlerinin asgari ücret üzerinden yeniden belirlenmesi talebiyle” yazdıkları dilekçeleri yolladılar. (Mersin/EVRENSEL)

İSTANBUL ATAŞEHİR'DE AÇIKLAMA YAPILDI: ASGARİ ÜCRET ZAMMI YANSITILSIN

Fotoğraf: Evrensel

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler, çıkarılan KHK ile belediye şirketlerine geçirilen işçilerin TİS hakkının ortadan kaldırılmasına ve ücret zamlarının yüzde 4+4’e sabitlenmesine tepki gösterdi.

Ataşehir Küçükbakkalköy PTT Şubesi önünde yapılan açıklamaya EMEP üyeleri, Tüm Bel-Sen üyeleri de destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Genel-İş TİS Daire Başkanı Mahmut Şengül, “KHK bu işçilerin toplusözleşme hakkını gasbetmiştir. Bu işçiler halihazırda taşeronda çalışıyor olsaydı asgari ücrete gelen yüzde 26.5’lik artıştan faydalanacakken, bugün yüzde 4 zamma mahkum edilmiştir” dedi.

Hükümete çağrıda bulunan Şengül, “KHK ile belediye şirket işçilerinin aldıkları ücret enflasyon karşısında erimiş ve alım gücü düşmüştür. Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına belediye şirketlerinde çalışan 450 bin işçi adına çağrımızı yapıyoruz. Bir an önce bu iki bakanlığın, bu konuda bir düzenleme yaparak, asgari ücrete gelen yüzde 26’lık zammın KHK ile geçen işçileri kapsamasını ve bunun üzerinde KHK’nin belirlediği yüzde 4’lük artışın eklenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığına dilekçe gönderdi. (İstanbul/EVRENSEL)