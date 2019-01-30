Kanber Saygılı: Tuzla'da işçi katliamının önüne örgütlenerek geçilir

Pazartesi günü Tuzla Gemi adlı tersanede yaşanan ve 2 işçinin yaşamını yitrdiği, 11 işçinin yaralandığı yangına ilişkin DİSK’e bağlı Limter-İş sendikasının çağrısı ile bir araya gelen milletvekilleri, sendika, siyasi parti ve yöre dernekleri yöneticileri, tersane önünde işçi katliamına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Limter-İş sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Tuzla Gemi tersanesine tamir için gelen bir gemide yangın çıktığı andan itibaren sendika olarak yaralı işçilerin yanında olduklarını belirterek "Gördük ki eğer işçi arkadaşların dayanışması olmasaydı kazanın boyutu çok daha büyük olacaktı. İş güvenliğini ve işçi sağlığını, maliyeti artıran 'gereksiz masraf' olarak gören tersane patronları ve taşeron sistemi bu katliama davetiye çıkarmıştır" dedi.

Saygılı, "Gaz birikiminin olduğu alanda gerekli önlem alınmadan sıcak çalışma yapmanın yangına sebep olacağı açıktır. Daha önceki olaylarda da böyle olduğu bizce bilindiği gibi patronlar ve taşeronlar tarafından da biliniyor. Bundan önceki iş cinayetlerinde olduğu gibi gerekli ders çıkarılmamış, gerekli önlemler alınmamış, gerekli denetimler de yapılmamıştır. Bundan öncekilerde olduğu gibi bu katliamda da tersane patronu birinci derecede sorumludur. Ayrıca gerekli denetimi yapmayan ve tersane patronları üzerinde hiçbir yaptırım yetkisini kulllanmayan, taşeronluk sistemini meşrulaştıran siyasal iktidar da sorumludur. Yargı sistemi de yaşananları birkaç kişinin üzerine yıkıp patronları aklamaktadır.

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'TAŞERON SİSTEMİ YASAKLANSIN'

Limter-İş sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı | Fotoğraf: Evrensel

Taşeronluk sisteminin yasaklanması, sendikal örgütlülüğün önündeki engellerin kaldırıması ve işçi sağlığı ile iş güvenliği konusunda yaptırım yetkisi olan bir komisyon kurulması taleplerini tekrarlayan Kanber Saygılı, ekonomik krizle birlikte patronların maliyeti kısmak adına ilk vazgeçtikleri şeyin işçi sağlığı ve iş güvemliği olacağını, bunun da tersanelerdeki kaza ve cinayetleri artıracağını söyledi. Örgütlülüğün önemine dikkat çeken Saygılı, tüm işçileri sendikalara sahip çıkmaya çağırdı.

'PATRONLARA UCUZ CENNET, İŞÇİLER İÇİN CEHENNEM'

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da yaptığı konuşma da hükümetin patronlara ucuz cennet, işçilere de cehennem ördüğünü vurguladı. Ülkede her gün 5 işçinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Piroğlu, hükümetin tek amacının patronların daha fazla kâr etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Piroğlu "İş cinayetlerinin durdurulmasını patronların hükümeti ve patronlardan beklemek iyimserliktir, sorumluluk işçilerde ve işçilerin örgütlerindedir. Ya örgütleneceğiz ya topyekün kan kaybedeceğiz, ya itiraz edip karşı çıkacağız ya da kabullenip ölümleri izleyeceğiz" dedi.

Deriteks Tuzla Şube Sekreteri Şahin Canpolat ise işçilerin sendikalı oldukları için kapı önüne koyulduğu, çadırlarının söküldüğü bir ülkede bu tür katliamların yaşanmasının anormal olmadığını ifade etti. Asıl olanın sendika ayrımı yapmaksızın bir araya gelip mücadele etmek olduğunu vurgulayan Canpolat, "Bir katliam haberi daha duymamak adına dayanışmayı büyütmemiz gerek" dedi.

Eylemde "İş kazası değil, bu bir cinayet", "Tersane işçisi yalnız değildir", "Çalışırken ölmek istemiyoruz", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları atılrken açıklamaya Deriteks, Liman iş, Dev-Yapı İş sendikası yönetici ve üyeleri, Emek Partisi İstanbul İl Yöntecisi Ali Doğan, Tuzla İlçe Başkanı Orhan Atan ve parti üyeleri, HDP İstanbul Milletvekilleri Musa Piroğlu, Züleyha Gülüm ve parti üyeleri, ESP, DİP, ESP, ÇHD üyeleri ve Çalıkağıl Köy Derneği temsilcileri katılarak destek verdi. (İstanbul/EVRENSEL)