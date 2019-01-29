29 Ocak 2019 19:42

EMEP’ten Tuzla’daki iş cinayetine karşı mücadele çağrısı

Emek Partisi, Tuzla Tersanesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

EMEP’ten Tuzla’daki iş cinayetine karşı mücadele çağrısı

Fotoğraf: Evrensel

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    Tuzla Gemi Tersanesi’nde 2 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin yaralandığı iş cinayetiyle ilgili açıklama yapan Emek Partisi (EMEP) Tuzla İlçe Örgütü, “İş kazalarının engellenmesinin sebebi hükümetin politikaları ve onun arka bahçesi olan sendikanın meseleye yaklaşımıdır. Tüm işçi arkadaşlarımızı bu koşullara karşı örgütlü mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

    Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Uzunca bir zamandır krizden kaynaklı bir daralma yaşanıyor. Buna bağlı olarak seyrek gelen tamir gemilerinde süreli işler olduğu için buralarda iş güvenliği tedbirleri almakta imtina ediliyor, denetimler aksatılıyor. Bu süreli işlerde, tıpkı 2000’lerin başında olduğu gibi 5 kişinin çalışması gereken alanda 20 kişi çalıştırılıyor. Bir tarafta borucular, bir tarafta mekanikçiler, bir tarafta temizlik işçileri... 5 metrekarelik bir pompa dairesinde işçiler bu şekilde çalışıyor” dendi.

    Düne kadar iş kazalarında da çok taşeron işçilerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirten EMEP açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Şimdi Dok Gemi-İş’in örgütlü olduğu Tuzla Gemi Tersanesi’nde kadrolu olarak çalışan, sendikalı işçi arkadaşlarımız da ağır yaralandı. Tersane yönetimi, Valilik, kitle örgütleri ve siyasi partiler açıklama yaparken Dok Gemi-İş’ten henüz bir ses seda yok. Bu durum, işçilerin bir taraftan ağır çalışma koşullarına, kapitalist düzene karşı mücadele ederken diğer taraftan sendikal bürokrasiye karşı da mücadele etmek durumunda kaldığını gösteriyor.”

    Yaşanan olayın sağlık sisteminin durumunu da gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada “Bir sanayi kenti olan Tuzla’da bir devlet hastanesi var ve 3 tane büyük özel hastane var. Ancak hiçbirinde yanık ünitesi yok. Bir yanık ünite merkezi olmuş olsaydı belki yaralanan işçi arkadaşlarımızın önümüzdeki günlerde maruz kalacağı kalıcı hastalıklar da engellenebilirdi” dendi.

    Açıklamada, “Krizden kaynaklı yaşanan işten atmaların, engellenebilir durumda olan iş kazalarının engellenmesinin sebebi hükümetin işçilere karşı vurdumduymaz tutumu ve onların arka bahçesi olan sendikanın meseleye yaklaşımıdır. Tüm işçi arkadaşlarımızı bu koşullara karşı örgütlü mücadeleye çağırıyoruz. Tüm kesimleri yaralanan ve hayatını kaybeden arkadaşlarmıza ve ailelerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. EMEP Tuzla İlçe Örgütü olarak bu olayın takipçisi olacağı” ifadeleri yer aldı.

    ‘BU POLİTİKALARDA AKP’NİN İMZASI VAR’

    HDP Emek, Ekonomi, Tarım ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Günay Kubilay, “İşçi katliamına yol açan bu emekçi düşmanı politikaların altında AKP iktidarının imzası var. Aylarca çalıştığı halde ücretini alamayan, sendikaya üye olduğu için işten atılan, keyfi ihraç edildiği halde mahkemeye gidemeyen, kıdem tazminatı gasp edilen, düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalan emekçiler ne zaman hakkını arasa karşısında AKP iktidarının sömürücü uygulamalarını buluyor. İşyerlerinde denetimsiz, güvencesiz, sigortasız çalışma gün geçtikçe yaygınlaşıyor. AKP iktidardayken iş cinayetlerinin sona ermesi, işsizliğin ve yoksulluğun azaltılması, geçim sıkıntısının giderilmesi, zamsız ve borçsuz bir yaşam mümkün değildir. Herkesi bu emek karşıtı politikalara sesini yükseltmeye, mücadeleye çağırıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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