Bir evde 52 seçmen çıktı, seçim kurulu şikayeti reddetti

Bir evde 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edildiği Yalova Armutlu'da, ilçe seçim kurulu konuyla ilgili yapılan şikayeti reddetti.

Yalova’ya bağlı Armutlu ilçesinde bulunan İhlas Tatil Köyü’nde bir dairede 52 seçmenin ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Armutlu Belediye Başkan Adayı Ali Çetinkaya ve CHP Armutlu İlçe Başkanı Gönül Yıldırım, hayali seçmen şikâyetiyle savcılığa ve ilçe seçim kuruluna suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet'ten Faruk Kırtay'ın haberine göre; ilçe seçim kurulu, başvurunun reddine karar verildiğini belirtildi.

CHP Armutlu Belediyesi Başkan Adayı Ali Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Kim görmüş o dairede bu kişileri dedik. ‘Beyan edildi’ dediler. Zaten beyan edenler bu hukuksuzluğu yapıyor. Bir dairede 52 kişi fizik kanunlarına göre sığamaz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)