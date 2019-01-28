Kozağaçlı'nın babasının cenazesine kelepçeli götürülmesine tepki

Kasım 2017’den beri cezaevinde bulunan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği eski Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, 26 Ocak’ta hayatını kaybeden babası Ayhan Kozağaçlı’nın cenaze törenine elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Bir yılı aşkın süredir Silivri Cezaevinde bulunan eski Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın babası Ayhan Kozağaçlı 26 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.

Ayhan Kozağaçlı, Konya Merkez Musalla Halkabi Köşk Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Selçuk Kozağaçlı cenaze törenine bir görevliyle birlikte elleri kelepçeli olarak götürüldü.

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Selçuk Kozağaçlı babasının mezarı başında. Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız! pic.twitter.com/sijhINdHzp — Çağdaş Hukukçular (@chdgenelmerkez) 28 Ocak 2019

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Twitter hesabından “Kelepçeleriniz yetmeyecek. Biz Kazanacağız!” paylaşımı yapıldı.

"NE HUKUKA VE VİCDANA SIĞAR"

Kozağaçlı’nın, babasının cenazesine kelepçeli götürülmesine Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosu tepki gösterdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Cenaze süresince Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın kendisine refakat eden güvenlik görevlisine kelepçelenmiş olması, suçsuzluk karinesini ve insanlık onurunu korumayı merkezinde bulunduran Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırıdır. Çünkü somut olayda güvenliğin zincirle bağlanma yerine, insanlık onuruna ve vicdana aykırı olmayacak yöntemlerle sağlanması kuşkusuz mümkündür.

Hukuka ve vicdana aykırı bu hususu kamuoyunun, ilgili Valiliğin ve İçişleri Bakanlığı’nın bilgisine gereği için bu basın açıklaması yoluyla sunuyoruz. “ denildi.

"AVUKATLARA DÖNÜK HOYRAT TAVRIN EN AÇIK GÖSTERGESİ"

Konuya ilişkin bir açıklama da İzmir Barosu’ndan geldi. “Tören esnasında daha önce mafya liderlerine dahi reva görülmeyen bir muamele ile, sivil giyimli bir jandarma görevlisine kelepçelenen Kozağaçlı, babasına son vedasını bu şekilde gerçekleştirmek zorunda kaldı.” denilen açıklamada “Meslektaşımız Selçuk Kozağaçlı, şimdiye kadar takındığı tutum ve davranışlar neticesinde kendisinin veya başkalarının hayat ve beden bütünlüklerine kastetmiş, bu yönde eğilimi olmuş biri değildir. Bu sebeple, Av. Selçuk Kozağaçlı'nın kendisine ve etrafındakilere zarar verme ya da kaçma ihtimali yoktur. Dolayısıyla meslektaşımız, en acılı gününde, tamamen keyfi şekilde kelepçelenerek babasının cenazesine getirilmiş bulunmaktadır. Bu durumu ne hukuken ne de vicdanen kabul etmek mümkündür. Yaşanan elim olay, ülkemizde avukatlara karşı takınılan hoyrat tavrın açık bir göstergesi niteliğindedir. Söz konusu meşum olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemin başlatılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

‘MUHALİF OLDUĞU İÇİN BU MUAMELEYE MARUZ KALDI’

International Association of People’s Lawyers de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. IAPL İzleme Komitesi, Kozağaçlı’nın maruz kaldığı uygulamanın sosyal medyada da tepki çektiğine değindi ve muhalif bir avukatın hükümeti eleştirdiği için bu muameleye maruz kaldığına dair yorumlara yer verdi. Açıklamada, “Kozağaçlı, KHK ile işten atıldıktan sonra eylem yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın, Soma’da hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlığını yaparak ve hapistekilere işkence iddialarını dile getirerek hükümeti kızdırmıştı” dendi. (HABER MERKEZİ)

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