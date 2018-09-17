Avukat SelÃ§uk KozaÄŸaÃ§lÄ± yeniden tutuklandÄ±, avukatlarÄ± darbedildi

Ã‡HD BaÅŸkanÄ± Avukat SelÃ§uk KozaÄŸaÃ§lÄ± tahliye edildikten 3 gÃ¼n sonra yeniden tutuklandÄ±. KozaÄŸaÃ§lÄ±'nÄ±n avukatlarÄ± salondan tekme ve yumruklarla atÄ±ldÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) Genel BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, 3 gün önce kendisini tahliye eden Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince yeniden tutuklandÄ±. Tahliye ettiÄŸi 12 avukat için ertesi gün yakalama kararÄ± veren mahkeme baÅŸkanÄ± Kadir Alpar, raporlu olduÄŸu için mahkemeye baÅŸka bir hakim baÅŸkanlÄ±k etti. BeyanlarÄ± zapta eksik geçirilen KozaÄŸaçlÄ± avukatlarÄ±yla görüÅŸtürülmedi. KozaÄŸaçlÄ± tutuklanÄ±rken avukatlarÄ± da salondan tekme ve yumruklarla atÄ±ldÄ±.

ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 17 avukat 1 senedir tutuklu yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n 14 Eylül’de görülen duruÅŸmasÄ±nda Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince tahliye edilmiÅŸti. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± Can Tümer KeriÅŸ’in tahliye kararÄ±na itirazÄ±nÄ± kabul eden aynÄ± mahkeme, 15 Eylül’de 12 avukat hakkÄ±nda “tutuklamaya dönük yakalama” kararÄ± çÄ±karttÄ±. Yakalama kararÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan avukatlar Aytaç Ünsal, Engin GökoÄŸlu, Aycan Çiçek, Behiç AÅŸçÄ± ve Ahmet MandacÄ± dün çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± nöbetçi Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince tekrar tutuklandÄ±. HakkÄ±ndaki yakalama kararÄ±na istinaden dün adliyeye giden ÇHD Genel BaÅŸkanÄ± Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi salonuna girmiÅŸ ancak mahkeme heyeti duruÅŸmaya ara vermiÅŸti. Heyetin çÄ±kmasÄ±yla birlikte polisler ve adliye güvenliÄŸi KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n avukatlarÄ±nÄ± zor kullanÄ±larak salondan atmÄ±ÅŸlardÄ±. KozaÄŸaçlÄ± ise Terörle Mücadele Åžubesi polisleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak Ä°stanbul Emniyet’e götürülmüÅŸtü.

‘KENDÄ° HATANIZDAN UTANACAKSINIZ’

Bu sabah Ä°stanbul Adliyesi’ne getirilen KozaÄŸaçlÄ±, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± veren mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± Kadir Alpar raporlu olduÄŸu için duruÅŸmaya Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetinden AkÄ±n Gürlek baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±. KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n beyanlarÄ±nÄ± zapta geçirmeyen Gürlek, “Söz vermeden konuÅŸmayÄ±n” dedi. KozaÄŸaçlÄ± ise, “BeyanlarÄ±mÄ±n sizin tarafÄ±nÄ±zdan özetlenmesini istemiyorum. Dinlemek için getirdiniz. Söz vermek ne demek. Söz vermeden konuÅŸursam ne yaparsÄ±n? Tutuklar mÄ±sÄ±n” diye sordu. KozaÄŸaçlÄ±, “Buraya mahkeme kararÄ± olduÄŸu için gelmedim. Mahkeme deÄŸilsiniz. VerdiÄŸiniz kararlar hukuki deÄŸil. Dün geldiÄŸim mahkeme, kendini polisin altÄ±nda saydÄ± ve polis getirmeden tutuklama yapamadÄ± korkusundan. O kadar çapsÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z ki polis getirmezse tutuklama yapamÄ±yorsunuz. Bu çapta liyakatsizlik sizi çökertir. Cuma verilen tahliye kararÄ±, mahkeme sopa yiyince deÄŸiÅŸti. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ yanlÄ±ÅŸ kendi hatanÄ±zdan utanacak ve boÄŸulacaksÄ±nÄ±z. Böyle de sorgu yapÄ±lmaz.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, 3 avukat sÄ±nÄ±rÄ± getirdi. Önce müvekkilleri ile görüÅŸmek isteyen avukatlar kÄ±sÄ±tlamayÄ± kabul etmediler. Sorgusu yapÄ±lmayan, beyanlarÄ±nÄ±n tamamÄ± zapta geçirilmeyen ve avukatlarÄ±yla görüÅŸtürülmeyen KozaÄŸaçlÄ±, “Ä°snat edilen suça iliÅŸkin kuvvetli suç ÅŸüphesi bulunduÄŸu, gizli tanÄ±klarÄ±n ifadesinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, yakalanamayan sanÄ±klarÄ±n olduÄŸu, tanÄ±klara baskÄ± yapabileceÄŸi” gerekçe gösterilerek yeniden tutuklandÄ±. KozaÄŸaçlÄ±’nÄ±n avukatlarÄ± ise yine polis ve adliye güvenliÄŸince salondan tekme ve yumruklarla atÄ±ldÄ±.

Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, tutuklama kararÄ± üzerine "Bir mahkeme kararÄ± var ve bu karar yerine getirilsin diye gelmedim. HesabÄ±mÄ±z var o hesabÄ± sormaya geldim. ÇaÄŸlayan Adliyesi'ndeyim" diyerek adliyeye gittiÄŸini duyurmuÅŸtu.

— Selçuk KozaÄŸaçlÄ± (@S_Kozagacli) 16 Eylül 2018

(HABER MERKEZÄ°)

1 yÄ±ldÄ±r tutuklu yargÄ±lanan Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar tahliye edildi

Tahliye edilen Ã‡HD'li ve HHB'li avukatlar iÃ§in yakalama kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 17:05

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