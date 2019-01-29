5 Suriyeli işçinin öldüğü yangınla ilgili işyeri sahibi tutuklandı

Ankara Siteler'de Suriyeli 5 işçinin yaşamını yitirdiği mobilya fabrikası yangınıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden işyeri sahibi Ömer İnal, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde, 16 Ocak'ta 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan raporda, yangının 1'inci katta elektrik prizine takılı ısıtıcıdan çıktığı belirtildi. Raporda ayrıca işyerinde yangın merdiveni ve yangın anında ilk müdahaleyi yapacak gerekli ekipmanın bulunmadığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, itfaiyenin hazırladığı rapor doğrultusunda, işyeri sahibi Ömer İnal, yangının başladığı 1'inci katın sorumlusu Sadettin A. ve işçilerden sorumlu Bekir K., yeterli önlemi almayarak, ölüme neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden işyeri sahibi Ömer İnal tutuklandı. Sadettin A. ve Bekir K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

Siteler’de yangının ardından işçiler kaygılı

Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı