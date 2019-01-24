24 Ocak 2019 11:57

5 işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesinde önlem alınmıyor

100 bine yakın işçi 5 işçinin yaşamını yitirdiği Altındağ Mobilyacılar Sitesi'nde iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun binalarda çalışıyor.

5 işçinin yaşamını yitirdiği Mobilyacılar Sitesinde önlem alınmıyor

Fotoğraf: DHA

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    Ankara yangında 5 Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği Altındağ Mobilyacılar Sitesi'nde 15 bin civarındaki iş yerinde yaklaşık 100 bin işçi, yangın merdiveni bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun binalarda çalışıyor. Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, "1960'lı yıllarda yapılan binalar olduğundan, dikey 3-4 katlı binalar. Yangın yolları yok. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta" dedi.

    Altındağ ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde 16 Ocak günü koltuk üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın 2'nci katında çıkan yangında Suriyeli 5 işçi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yangının ardından başlatılan incelemede binada yangın merdiveni bulunmadığı belirlendi. Soruşturma sürerken, 1960'lı yıllarda kurulan Mobilyacılar Sitesi'nde birbirine bitişik olan binaların tamamına yakınında yangın merdiveni olmadığı belirtildi. Bölgede 15 bin civarındaki iş yerinde çalışan yaklaşık 100 bin kişinin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun çalıştığı bildirildi.

    "YANGIN MERDİVENİ HİÇBİR BİNAMIZDA YOK"

    Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Ankara'nın ilk sanayi bölgelerinden olan sitelerde 15 bin civarında esnaf ve yaklaşık 100 bin işçinin olduğunu söyledi. 1960'lı yıllarda yapılan binaların dikey ve 3- 4 katlı olduğunu belirten Taklacı, "Bütün binaların arkasında yangın yolları vardı. Geçmiş belediyeler bina sahiplerine izin vererek çıkma yaptılar ve yangın yolları kapanmış durumda. Yangın yolları kapanmamış olsa, hiçbir sıkıntı olmaz. Geçmiş belediyeler göz yumduğu için bu hadiseleri yaşadık. Yangın merdiveni hiçbir binamızda bulunmamakta. Eski yapılar olduğu için yapılmamış. Çözüm noktasında bunların yapımı bina sahiplerinden talep edilmelidir, iş yeri sahiplerinin bunu yaptırma gücü yok. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemeler belediyelerimiz tarafından yapılabilir" dedi.

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    "ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

    Hüseyin Taklacı, Mobilyacılar Sitesi'nin Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Altındağ belediyelerinin arasında kalan bir yer olduğunu söyleyerek, "Siteler esnafı olarak üvey evlat muamelesi görüyoruz. Statü almamış siteler var; ne sanayi bölgesiyiz ne de organize sanayi bölgesiyiz" diye konuştu.

    Fotoğraf: DHA

    'KORKU İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ'

    1981'den bu yana Mobilyacılar Sitesi'nde imalat yapan mobilya ustası Tuncay Denkçi ise 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangının ardından korku içinde çalıştıklarını söyledi. Özellikle kış aylarında sorun yaşadıklarını anlatan Denkçi, "Bizim de üzerinde bulunduğumuz Akçakale Sokak'taki binaları belediye kendisi yapmıştı. Yangın merdiveni ve yangın yolu gibi tedbirler göz önüne alınmadı. Belediyeler başta bu şekilde yaptıysa, biz kendimizi yangından nasıl koruyabiliriz. Bizim kendimizin bu önlemleri alma şansımız yok. Isınmayı sobalarla yapıyoruz ve dikkat etmeye çalışıyoruz. Yangın söndürme aletlerimiz var; ama geceleri müdahale etme şansımız yok. Fakat yetkili merciler vergilerini alıyor; ama derdimizi sormuyorlar. Yükümüz ağır, bizim ne halde çalıştığımızı gelsinler de bir görsünler" diye konuştu.

    Hırsızlık vakalarının da arttığını ifade eden Denkçi, "Güvenlik kameraları yok. Önlem alamıyoruz" dedi.

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