İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal partisinden istifa etti. HDP'nin 7 Büyükşehir Belediyesinde aday çıkarmamasını öne süren Akkal, parti içinde yaşanan sorunlarının istifa kararını almasına neden olduğunu açıkladı.

Akkal, yaptığı yazılı açıklamada "Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)