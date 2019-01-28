28 Ocak 2019 16:01
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ocak 2019 16:09

Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru

Diyarbakır'da 6 aylık geçici iş için ilk 5 saatte 3 bin kişi başvuru yaptı. Yurttaşlar, "Ekmek ve tüp kuyruğundan farkı ne?" diyerek tepki gösterdi.

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Diyarbakır'da işsizlik akını: 6 aylık geçici işe 3 bin başvuru

Fotoğraf: Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla yoğun işçi alımları başladı. Diyarbakır’da İŞKUR, kamu kurumları için 6 aylık geçici olarak 2 bin işçi alımı yapılacağını duyurdu. Cuma günü sonlanacak iş başvurusu için sabahın erken saatlerinden itibaren haberi alan 3 bin kişi başvuru için akın etti. Biz de başvuru için kuyrukta bekleyenlerle konuştuk. Yol, kaldırım dışında bir yatırım göremediklerini söyleyen yurttaşlar, “Hükümetin önceki hükümetlerden ne farkı kaldı? Eskiden tüp, ekmek kuyruğu vardı. Bu da ekmek kuyruğu, tüp kuyruğudur, farkı ne” diyrek tepki gösterdi.

    "BURADA HEP İŞSİZSİN"

    Hamit (41), yıllardır işsiz, günü birlik işlerde çalışarak ailesini geçimini sağlamaya çalışıyor. Aynı anda kendisi Sur mağduru, defalarca İŞKUR’a başvurmuş ama sonuç alamamış. Yaşanan duruma sitem ederek, “Burada devlet dairesinde çalışmıyorsan her zaman işsizsin” diyor ardından devam ediyor: “Bu 600 milletvekili neye yarıyor. Küba’da insanlar Cumhurbaşkanıyla sokakta yürüyor. Burada mümkün mü? Orada insanlara ayda 8 kg et veriyorlar. Biz et yiyebiliyor muyuz? Niye buradaki aylık 100 bin TL alıyor, biz 2 bin TL alıyoruz. Onlardaki de aynı mide değil mi? Neleri fazla? Ben Sur’da oturuyordum. Cumhurbaşkanı bize kira yardımı yapacağız diyordu. 5 yıldır Sur’dan çıkmışım, bir kira bile almadım. Bir de çıkıp diyor çocuklarınızı okutun. Nasıl okutalım? Ne evimizi veriyor, ne kiramızı veriyorlar. Bu sorun gelip içine girdiklerinde çözülür. Oradan öyle lüks içinde oturan buradaki sorunu göremez” dedi.  

    "GEÇEN SENE YİNE AYNI TABLO VARDI"

    Mehmet Nurettin (26), “Bu ülkede işsizlik problemi var. Bu kötü bir sistem. Milyonlarca insan işsiz, sistem bunu 6 ay iş vererek çözmeye çalışıyor. 6 ay sonra yine işsizsin. Ekonomiyi televizyonda iyi gösteriyorlar ama gerçek başka. Bu kadar insan sırf işe girmek için umut bekliyorlar. Geçen sene yine böyle bir tablo vardı. Binlerce insan iş başvurusu yaptı. Binlercesi işsizliğe mahkum oldu. Sadece buraya yapılan yatırımlar yol, kaldırımdır” dedi.

    "KEŞKE EVLENMESEYDİM DİYORUM"

    İbrahim Abik ise yeni evli, çalıştığı fabrikada kriz gerekçesiyle işten çıkarılmış. İş başvurusu için gittiği her yerden eli boş döndüğünü belirterek, konuşmasına başlıyor: “Her gün çıkıp diyorlar, işsizlik yok, kriz yok. Ekonomimiz bu gün de büyüdü. Bugün büyüdüyse neden bu kadar işçi işten çıkarılıyor. Evet, eskiden de işsizlik vardı ama bu kadar değildi. Yeni evliyim, keşke evlenmeseydim diyorum. Önceki hükümetlerden farkı kalmadı. Eskiden tüp, ekmek kuyruğu vardı. Bu da ekmek kuyruğu, tüp kuyruğudur, farkı ne? Birkaç ay önce sırf çocuğuna pantolon alamadı diye intihar etti bir baba. Benim babam da amcam da ben de işsizim. Ne olacak bilmiyorum.”

    "3 TL’LİK SINAV PARASINI VEREMEDİM"

    Şeyhmus Efe | Fotoğraf: Evrensel

    Şeyhmus Efe evli 2 çocuk babası, 3 yıldır başvurmasına rağmen henüz bir sonuç alamadığını belirterek sitem ediyor. Efe, “3 yıldır başvuruyorum, bir şey yok. Çöp toplayarak, hurda ile çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Onda da ekmek yok artık. Şu an ya çalacaksın ya çırpacaksın burada artık helal para ile evime bir lokma ekmek götüreyim dersen mümkün değil. Yıllardır yaptığım birikimimi bu süreçte kaybettim. Şimdi Diyarbakır ile 3 yıl önceki Diyarbakır arasında dağlar kadar var. Eskiden az da olsa bir aşımız kaynardı. Benim oğlum geçenlerde ilkokul sınavına girdi. 3 TL sınav parası veremedim, öğretmeni karşıladı ama ben bir baba olarak karşılayamadım” dedi.

    İLK 5 SAATTE 3 BİN BAŞVURU

    İŞKUR Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluştu. 6 ay için asgari ücretle alınacak 2 bin işçi için ilk 5 saatte başvuru sayısı 3 bin kişiyi buldu. Cuma günü sona erecek olan başvuru sayısının başvuru bitiminde 20 bine ulaşacağı değerlendiriliyor.

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: DHA

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