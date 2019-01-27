27 Ocak 2019 16:47

Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu

Antalya’da fırtına, hortum ve yağışta binlerce dönüm bahçe zarar gördü. Üreticiler zararların devlet tarafından karşılanmasını istiyor.

Antalya'da hortum ve yağışın bilançosu ağır oldu

Fotoğraf: DHA

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    Antalya’da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta binlerce dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Antalya'daki afetlerin daha önce görülmemiş türden afetler olduğunu söyleyen Erdoğan "Yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi. Erdoğan, buna uygun yeni tedbirler alınacağını ifade etti.

    Antalya merkez ve daha çok Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde birkaç gündür devam eden olumsuz hava şartları, bugün itibariyle normale döndü. Yer yer yağışların devam edeceği Antalya'da, meteorolojik verilere göre bugün ve yarın kentin genelini etkileyecek olumsuz hava şartı görünmüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, bugün ve yarın için ciddi bir uyarıları olmadığını söyledi. Yağışların il genelinde aralıklarla devam edeceğini belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgar ve yağış görünmüyor. Doğu ilçelerinde biraz daha fazla miktar yağış oluşabilir. Dün Kemer'e 131, Antalya merkeze 121, Serik'e 86, Döşemealtı'na 81 kilogram yağış düştü" dedi.

    KENT MERKEZİNDE DÜN 350 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

    Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise perşembe günü çıkan hortum ve kuvvetli rüzgar sonrası zarar tespit çalışmalarını cuma günü tamamladıklarını, ancak dün kent merkezi ve Kumluca'yı etkileyen hortumlar sonrası çiftçinin zararının büyüdüğünü söyledi. Dünkü hortumlar sonrası Kumluca'da 400 dönüm, Antalya merkezde de 350 dönüm sera ve bahçenin büyük zarar gördüğünü anlatan Alp, perşembe günü de Kumluca'da 1200, merkezde 198 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü hatırlattı. Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) alanda çalışma yaptığını dile getiren Alp, cuma gününden itibaren sigorta yaptıran çiftçilerin parasının ödeneceğini söyledi. Alp, "Devletin çiftçinin elinden değil, gövdesinden tutması gerekiyor. Kendi başına ayağa kalkmasının imkanı yok. Çiftçinin çok ciddi desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

    Fotoğraf: DHA

    50 TEKNE DENİZE SÜRÜKLENDİ

    Diğer yandan dünkü yağışlar sonrası Aksu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çayda bulunan 50 tekne denize sürüklenirken, 10'a yakın balıkçı teknesi ve kayık battı. Aksu Karaöz bölgesinde ise dere yataklarının taşması sonucu 13 evin sular altında kaldığı kaydedildi.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. 

    SERİK'TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

    Hortum, Serik ilçesinde de 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

    BAKAN KURUM: 2 GÜNLÜK SEL VE HORTUMDA 315 BİNADA HASAR TESPİT ETTİK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kemer ilçemizde 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık binamız var, 11 adet ağır hasarlı, 78 adet de az hasarlı binamız var. Finike ilçemizde 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçemizde yapılan çalışmalarda 3 adet ağır olmak üzere 81 adet az hasarlı binamız var. 2 günlük sel ve hortum sebebiyle Antalya ilinde ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun" dedi.

    FİNİKE'DE HORTUMUN BİLANÇOSU AĞIR 

    Antalya Finike'de, hortum felaketinin ardından tarımsal alanda da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 82 narenciye bahçesi, 8 cam sera, 34 plastik sera ve 1 tarla olmak üzere 125 üreticinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Şu ana kadar tamamlanan çalışmalarda 3 bin 300 dekar narenciye, 17 dekar cam sera, 74 dekar plastik sera, 5 dekar tarla olmak üzere 3 bin 398 dekar alandaki zarar, 12 milyon 333 bin 934 olarak belirlendi.

    HORTUM, ANAMUR VE BOZYAZI'YI VURDU

    Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki şiddetli yağışın ardından meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda muz ve çilek serasında hasar oluştu.

    ALANYA'DA 80 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

    Alanya ilçesinde de dün hortumun ardından akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Toslak Mahallesi'nde 80 dekarlık domates ve salatalık ekili seralara zarar verdi, ürünleri telef etti. Toslak Mahallesi'nde inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, "Bölgemizde bir haftadır etkili olan aşırı yağış, su baskınları, fırtına, hortum gibi tabi afetler dün akşam saatlerinde Toslak Mahallesi'nde etkili oldu. Çıkan hortumdan dolayı 70-80 dekar sera yerle bir oldu. Seraların başında bekleyen üreticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerini zor bir sürecin beklediğini ve bu yılki üretim sezonunu kapattıklarını söyledi. Bu üreticilerin üretimde kalabilmesi için acilen hasar tespitlerinin yapılması, zararlarının karşılanması, kredi, sigorta, elektrik, vergi gibi borçlarının ertelenmesi, zirai ilaç, gübre, fide gibi borçlarının afet fonundan ödenmesi gerekmektedir" dedi. (Antalya/DHA)

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