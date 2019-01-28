"Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

Paralı poşet uygulaması tartışmaları sürerken devletin yemeklik yağdan da ek vergi alacağı duyuruldu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, başlangıçta bitkisel yağ ile madeni yağ için aynı tutarda, litre başına 50 kuruş vergi öngörüldüğünü, girişimleri sonucu bunu 10 kuruşa indirdiklerini söyledi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre marketlerde poşetin paralı olmasına ilişkin Çevre Kanunu’nda yağ için de litre başına 10 kuruş atık yağ vergisi konulduğunu belirten Büyükhelvacıgil, aslında buna gerek olmadığını, çünkü Türkiye’de sadece fast-food restoranlarında 50 bin ton atık yağ çıktığını kaydetti. Büyükhelvacıgil, “100 bin - 150 bin ton kapasitesi olan orta ölçekli bir işletme yıllık 8.5 milyon TL geri dönüşüm katkı payı ödeyecek. Daha önce ödediği vergi normalde yıllık 4.5 milyon TL civarında” dedi.

Ambalajcıların da üretim için devlete ambalaj geri dönüşüm katkı payı ödeyeceklerine dikkat çeken Büyükhelvacıgil, "Ambalaja zam, yağa geri dönüşüm katkı payı, bunlar fiyatları etkileyebilecek kalemler. Eğer 2019 yılında bu yönetmelik yürürlüğe girerse, enflasyonu etkiler" diye konuştu.

"YERLİ AYÇİÇEĞİ İLE ÜRETİLEN YAĞ ŞUBAT AYINDA TÜKENDİ"

Büyükhelvacıgil, yerli ayçiçeği ile üretilen yağın şubat ayında tükendiğini, yurt içinde ayçiçeği hasadının başladığı temmuz ayına kadar olan dönem için Türkiye’nin yağ ithal etmek zorunda kaldığını belirtti.

Türkiye 1.2 milyon ton ayçiçeği üretirken, nüfusları Türkiye’den çok az olan Moldova’nın 1.5 milyon, Bulgaristan’ın 1.8 milyon, Romanya’nın 1 milyon ton üretim yaptığını kaydeden Büyükhelvacıgil, “Bizim, ihtiyacımız olan 3 milyon ton ayçiçeğini üretebiliyor olmamız gerekiyor. Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Türkiye’de ürünün ne zaman bittiğini, fiyatların ne zaman yükseldiğini çok iyi biliyorlar ve ürün alacağımızı da bildikleri için, maalesef fiyatları ona göre yükseltiyorlar” diye konuştu.

Uzun yıllardır ilk kez Avrupa Birliği’nden sıfır gümrük vergisiyle 18 bin ton yağ ithal edildiğini, ancak ithalatın adil yapılmadığını savunan Büyükhelvacıgil, ithalatın 14.4 bin tonunu Trakya Birlik’in, 4 bin tonunu da Karadeniz Birlik’in gerçekleştirdiğini anlattı.

ON YILDA 6.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin petrolden sonra en fazla ithalatı yılda 4 milyar dolara ulaşan yağlı tohum ve yağda gerçekleştirdiğini, çiftçiye bu ürünler için yılda 2 milyar dolar destek verilse ithalata gerek kalmayacağını ve cari açığın da azalacağını vurguladı.

Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin son on yılda sadece ayçiçeği olarak 2.6 milyar dolar, ayçiçeği yağı olarak da 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirtirken, akademisyenlere hazırlattıkları bir rapora göre, böyle giderse 2030 yılına kadar 15.6 milyar dolar ithalat yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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