28 Ocak 2019 11:19

"Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yemeklik yağa litre başına 10 kuruş "atık yağ" vergisi konulduğunu söyledi.

"Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Paralı poşet uygulaması tartışmaları sürerken devletin yemeklik yağdan da ek vergi alacağı duyuruldu. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, başlangıçta bitkisel yağ ile madeni yağ için aynı tutarda, litre başına 50 kuruş vergi öngörüldüğünü, girişimleri sonucu bunu 10 kuruşa indirdiklerini söyledi.

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre marketlerde poşetin paralı olmasına ilişkin Çevre Kanunu’nda yağ için de litre başına 10 kuruş atık yağ vergisi konulduğunu belirten Büyükhelvacıgil, aslında buna gerek olmadığını, çünkü Türkiye’de sadece fast-food restoranlarında 50 bin ton atık yağ çıktığını kaydetti. Büyükhelvacıgil, “100 bin - 150 bin ton kapasitesi olan orta ölçekli bir işletme yıllık 8.5 milyon TL geri dönüşüm katkı payı ödeyecek. Daha önce ödediği vergi normalde yıllık 4.5 milyon TL civarında” dedi.

    Ambalajcıların da üretim için devlete ambalaj geri dönüşüm katkı payı ödeyeceklerine dikkat çeken Büyükhelvacıgil, "Ambalaja zam, yağa geri dönüşüm katkı payı, bunlar fiyatları etkileyebilecek kalemler. Eğer 2019 yılında bu yönetmelik yürürlüğe girerse, enflasyonu etkiler" diye konuştu.

    "YERLİ AYÇİÇEĞİ İLE ÜRETİLEN YAĞ ŞUBAT AYINDA TÜKENDİ"

    Büyükhelvacıgil, yerli ayçiçeği ile üretilen yağın şubat ayında tükendiğini, yurt içinde ayçiçeği hasadının başladığı temmuz ayına kadar olan dönem için Türkiye’nin yağ ithal etmek zorunda kaldığını belirtti.

    Türkiye 1.2 milyon ton ayçiçeği üretirken, nüfusları Türkiye’den çok az olan Moldova’nın 1.5 milyon, Bulgaristan’ın 1.8 milyon, Romanya’nın 1 milyon ton üretim yaptığını kaydeden Büyükhelvacıgil, “Bizim, ihtiyacımız olan 3 milyon ton ayçiçeğini üretebiliyor olmamız gerekiyor. Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Türkiye’de ürünün ne zaman bittiğini, fiyatların ne zaman yükseldiğini çok iyi biliyorlar ve ürün alacağımızı da bildikleri için, maalesef fiyatları ona göre yükseltiyorlar” diye konuştu.

    Uzun yıllardır ilk kez Avrupa Birliği’nden sıfır gümrük vergisiyle 18 bin ton yağ ithal edildiğini, ancak ithalatın adil yapılmadığını savunan Büyükhelvacıgil, ithalatın 14.4 bin tonunu Trakya Birlik’in, 4 bin tonunu da Karadeniz Birlik’in gerçekleştirdiğini anlattı.

    ON YILDA 6.6 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT

    Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin petrolden sonra en fazla ithalatı yılda 4 milyar dolara ulaşan yağlı tohum ve yağda gerçekleştirdiğini, çiftçiye bu ürünler için yılda 2 milyar dolar destek verilse ithalata gerek kalmayacağını ve cari açığın da azalacağını vurguladı.

    Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin son on yılda sadece ayçiçeği olarak 2.6 milyar dolar, ayçiçeği yağı olarak da 4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini belirtirken, akademisyenlere hazırlattıkları bir rapora göre, böyle giderse 2030 yılına kadar 15.6 milyar dolar ithalat yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. (EKONOMİ SERVİSİ)

    Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar

    Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar

    Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu

    Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu

    ‘Paralı poşet’le ‘poşet kirliliği’ önlenebilir mi?

    İhsan ÇARALAN

    ‘Paralı poşet’le ‘poşet kirliliği’ önlenebilir mi?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halka verecek bir şeyi kalmayanların hezeyanı!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    İşçiler ve akademisyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Eğitim işsizlik ilişkisi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Can Egeli
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı
    İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarından çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarda para ayırdığı ortaya çıktı.

    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi
    İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi

    İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer dahil 23 aday dünkü PM toplantısında belirlendi. Sadece 4 ismin yerini koruması dikkat çekti.

    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu
    Aliağa’da gemi söküm işçileri iş durdurdu

    Aliağa gemi söküm bölgesinde çalışan işçiler üst aramalarına karşı iş durdurdu. İşçiler, ücretlerine zam da talep ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe
    ORC Araştırma: AKP ilk kez geriden başladı, ekonomi sürprize gebe

    ORC Araştırma'dan Mehmet Pösteki, AKP'nin ilk kez bir seçime geride başladığını belirtirken İstanbul'da durumun kafa kafaya olduğunu söyledi.

    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"
    "Yemeklik yağa litre başına 10 kuruş 'atık yağ' vergisi konuldu"

    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Büyükhelvacıgil, yemeklik yağa litre başına 10 kuruş "atık yağ" vergisi konulduğunu söyledi.

    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı
    Açlık sınırı 2 bin lirayı aştı

    Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 8 liraya çıktığını, yoksulluk sınırının da 6 bin 543 TL olduğunu açıkladı.

    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor
    Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor

    Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici: Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, tecavüzün meşrulaştırılmasına katkı sunuyor.

    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti
    Sarı yeleklilerin lideri Rodrigues polis saldırısında gözünü kaybetti

    Sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, cumartesi günü düzenlenen eylemlerde plastik mermi isabet eden gözünü kaybetti.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist yarın belli oluyor
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    'Her çocuğun kitaplığında olsa' diyebileceğimiz kitaplar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Süper Lig'de 19. hafta programı ve toplu sonuçları
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    Kurşun kalem ucundaki sanat
    GÜNCELLENDİ
    CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi
    CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

    CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste Parti Meclisi tarafından belirlendi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek
    HDP, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 7 büyükşehirde aday göstermeyecek

    HDP'nin Antep, Urfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı göstermeyeceği açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp
    Brezilya'da maden atık barajı çöktü: 58 ölü, 300 kayıp

    Brumadinho yakınlarındaki maden atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 58'e yükseldi. Kayıp 300 kişi için umutlar tükeniyor.

    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı
    ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı

    ABD, Suriye'den çekilme sürecine destek vermesi gerekçesiyle 600 askeri ülkeye gönderdi.

    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor
    Mansur Yavaş: Anketlerde 10 puan önde olduğum görülüyor

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, anketlerde 10 puan önde göründüğünü, bu havayı sokakta da hissettiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer: Büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz
    CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer: Büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz

    CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, ilk mesajında İzmirlilere teşekkür etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti

    Kritik PM toplantısı esnasında istifasını açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kararından geri döndü.

    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor
    MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş: Yargı, '-mış gibi' yapıyor

    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Avukat Barış Altıntaş ile gazeteci davalarındaki yargısal pratikleri konuştuk.

    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor
    Muhammed gibi binlerce mülteci ölüme gönderiliyor

    Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Hekmat, “Her yıl Muhammed gibi binlerce kişi ölüme gönderiliyor” dedi.

    Aygün Alüminyum işçileri: Çıkış değil ücret verilsin, zam açıklansın
    Aygün Alüminyum işçileri: Çıkış değil ücret verilsin, zam açıklansın

    Maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak eden Aygün Alüminyum işçileri, şubat gelmesine rağmen aralık ücretlerini dahi alamadı.

    Eksen Makina işçileri: Haklarımız yılan hikayesine döndü!
    Eksen Makina işçileri: Haklarımız yılan hikayesine döndü!

    Gebze'deki Eksen Makina işçileri 3 aylık ücretlerini ve tazminatlarını istiyor.

    2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim
    2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim

    Eğitim Sen Ankara 1, 3 ve 4 No’lu Şube Başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni değerlendirdi.

    Metalde TİS süreci yaklaşıyor: Ücretler eridi, iyi bir sözleşme şart
    Metalde TİS süreci yaklaşıyor: Ücretler eridi, iyi bir sözleşme şart

    Renault işçileri, toplusözleşme konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek sendikaya şimdiden hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

    TARİŞ işçileri: İşçinin yanında duran belediyecilik anlayışı olmalı
    TARİŞ işçileri: İşçinin yanında duran belediyecilik anlayışı olmalı

    Direnişlerinin 83. gününe giren TARİŞ işçileriyle yerel seçimleri konuştuk.

    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'
    '15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'

    Diyarbakır Barosu, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm hukuki ve kurumsal girişimlere rağmen düğün yapılarak alenen evlendirildiğini duyurdu.

    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu
    Gebze'de işçi çocukları film gösterisinde buluştu

    Gebze'de direniş ve grevde olan Flormar, İzocam ve Eksen Makine işçilerinin çocukları film gösteriminde bir araya geldi.