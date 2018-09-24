DanÄ±ÅŸtay MEB-Ensar protokolÃ¼nÃ¼ 'kÄ±smi' olarak durdurdu

DanÄ±ÅŸtay, Ensar VakfÄ± ile MEB arasÄ±nda imzalanan protokolÃ¼n iptali iÃ§in aÃ§Ä±lan davada yÃ¼rÃ¼tmenin durdurulmasÄ± kararÄ± verdi.

EÄŸitim-Sen, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ensar VakfÄ± arasÄ±nda 2017 yÄ±lÄ±nda imzalanan protokole karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. Tüm örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± personelleri ile birlikte vakfÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulmasÄ±nÄ±n yolunu açtÄ±ÄŸÄ± ve öÄŸrencilerin de vakfÄ±n ellerine teslim edileceÄŸi yönüne eleÅŸtirilere konu olan protokolde DanÄ±ÅŸtay, EÄŸitim-Sen’in gerekçe ve kaygÄ±larÄ±nÄ± protokolün örgün eÄŸitime iliÅŸkin kÄ±smÄ± açÄ±sÄ±ndan haklÄ± bularak yürütmenin durdurulmasÄ±na karar verdi.

EÄŸitim-Sen, Ensar VakfÄ± ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan protokole karÅŸÄ± açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, protokolün örgün eÄŸitime iliÅŸkin kÄ±smÄ± açÄ±sÄ±ndan EÄŸitim-Sen’in gerekçe ve kaygÄ±larÄ±nÄ± haklÄ± bularak yürütmesinin durdurulmasÄ±na karar verdi. Ancak yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±na yönelik kÄ±smÄ±na iliÅŸkin yürütmenin durdurulmasÄ±na karar vermedi. EÄŸitim Sen protokole tüm örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ± personelleri ile birlikte vakfÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulmasÄ±nÄ±n yolunu açtÄ±ÄŸÄ± ve öÄŸrencilerin de vakfÄ±n ellerine teslim edildiÄŸi eleÅŸtirisiyle protokole itiraz etmiÅŸti. AyrÄ±ca e-yaygÄ±n sistemini kullanma hakkÄ± ile birlikte vakfÄ±n, sistemde kayÄ±tlÄ± tüm öÄŸrenci ve velilerin kiÅŸisel bilgilerine eriÅŸebilmesine de olanak saÄŸlamasÄ± EÄŸitim Sen’in eleÅŸtirileri arasÄ±ndaydÄ±.

PROTOKOLDE NELER VAR?

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Hayat Boyu ÖÄŸrenme Genel MüdürlüÄŸü ile Ensar VakfÄ± arasÄ±nda 24 Temmuz 2017 tarihinde “T.C. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ensar VakfÄ± ArasÄ±nda ÇeÅŸitli EÄŸitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair Ä°ÅŸbirliÄŸi Protokolü” isimli bir protokol imzalanmÄ±ÅŸtÄ±. 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na imzalanan ve yenilenmediÄŸi takdirde 5 yÄ±l daha devam edeceÄŸi belirlenen bu protokol ile Ensar VakfÄ±’na, örgün ve yaygÄ±n eÄŸitime dahil olan tüm öÄŸrencilere, kursiyerlere, eÄŸiticilere ve öÄŸretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler ile ilgili seminerler düzenlemek, proje çalÄ±ÅŸmalarÄ±, yarÄ±ÅŸmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenleme yetkisi verilmiÅŸti. AyrÄ±ca protokol bu etkinliklerin kurumlarda ya da kurum dÄ±ÅŸÄ± vakfÄ±n belirleyeceÄŸi mekan ve yerlerde, vakfÄ±n belirleyeceÄŸi materyallerle ve vakÄ±f personeli olan eÄŸiticiler eliyle yapÄ±lmasÄ±na olanak saÄŸlanmakta idi. Ensar VakfÄ±’na çok geniÅŸ yetkiler tanÄ±nmÄ±ÅŸ olan bu protokolün 12. ve 15. maddesi ile de gerekli görüldüÄŸünde taraflarÄ±n yazÄ±lÄ± mutabakatÄ± ile protokolde deÄŸiÅŸiklik ve ilaveler yapÄ±labileceÄŸi, protokolde yer almayan hususlarÄ±n da taraflar arasÄ±nda iyi niyet, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlayÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸma kurallarÄ± çerçevesinde çözümleneceÄŸi gibi hiçbir yasal dayanaÄŸÄ± olmayan, muÄŸlak düzenlemeler getirilmiÅŸti.

PROTOKOL MUÄžLAK KEYFÄ° VE ÖZEL HAYATIN GÄ°ZLÄ°LÄ°ÄžÄ°NE AYKIRI

EÄŸitim-Sen protokolün iptali için mahkeyemeye sunduÄŸu gerekçe ise ÅŸöyleydi:

”Bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili iÅŸ ve iÅŸlemlerin muÄŸlak, ne zaman hangi koÅŸullarda deÄŸiÅŸtirileceÄŸi belli olmayan, hiçbir kural içermeyen maddelerle düzenlenemeyeceÄŸi; okullarda kurulacaÄŸÄ± belirlenen kulüplerin neler olacaÄŸÄ±nÄ±n, öÄŸrencilerin hangi kurs ya da seminerlere katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n, eÄŸitim kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hangi mekanlarda, hangi eÄŸiticiler tarafÄ±ndan nasÄ±l bir eÄŸitime tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ±n, eÄŸitim materyali olarak kendisine hangi kitap ya da broÅŸürlerin okutulacaÄŸÄ±nÄ±n, hangi gezi, seminer ya da kamplara götürüleceÄŸinin vakÄ±f yetkilileri ile il ya da ilçe milli eÄŸitim müdürünün keyfiyetine bÄ±rakÄ±lamayacaÄŸÄ±; e-yaygÄ±n sistemini kullanma hakkÄ± ile birlikte vakfÄ±n, sistemde kayÄ±tlÄ± tüm öÄŸrenci ve velilerin kiÅŸisel bilgilerine eriÅŸebilmesine de olanak saÄŸlanmasÄ±nÄ±n özel hayatÄ±n gizliliÄŸine aykÄ±rÄ± ve sakÄ±ncalÄ± olduÄŸu.”

DANIÅžTAY ÖRGÜN EÄžÄ°TÄ°ME Ä°LÄ°ÅžKÄ°N KAYGILARI HAKLI BULDU

DanÄ±ÅŸtay 8. Dairesi, protokolün örgün eÄŸitime iliÅŸkin kÄ±smÄ± açÄ±sÄ±ndan gerekçeleri haklÄ± bularak yürütmesinin durdurulmasÄ±na karar verdi. Ancak mahkeme protokolün yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±na yönelik kÄ±smÄ± yönünden, üyelerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n karÅŸÄ± oyuna raÄŸmen, “uygulanmasÄ± halinde giderilmesi güç veya olanaksÄ±z zararlarÄ±n doÄŸmasÄ± ve açÄ±kça hukuka aykÄ±rÄ± olmasÄ± koÅŸullarÄ±nÄ±n birlikte gerçekleÅŸmediÄŸi” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasÄ± kararÄ± vermedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 18:47

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