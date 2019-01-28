28 Ocak 2019 08:17

ABD, kendini başkan ilan eden Guaido'nun atadığı ismi kabul etti

ABD, kendini Venezuela'nın devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine "atadığı" Carlos Alfredo Vecchio'yu kabul etti.

ABD, kendini başkan ilan eden Guaido'nun atadığı ismi kabul etti

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido | Fotoğraf: Wikimedia Commons

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    ABD yönetimi, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido tarafından ABD temsilciliğine atanan Carlos Alfredo Vecchio'yu kabul ettiğini açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yapılan atamaya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

    Pompeo açıklamasına, 2014'te ABD'ye sığınan Venezuelalı siyasetçi Vecchio'nun ABD ve Venezuela arasındaki diplomatik ilişkileri yönlendireceğini ve bu konuda tüm yetkiye sahip olacağını belirtti.

    Vecchio'nun ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Başkanı David Hale ile bir araya geldiğini de kaydeden Pompeo, Hale'in görüşme esnasında ABD'nin Guaido'ya verdiği tam desteği yinelediğini aktardı.

    Pompeo ayrıca "ABD, Vecchio ve geçici Başkan Guaido tarafından belirlenen diğer diplomatik kadrolarla çalışmak için sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine ABD'ye yakınlığıyla bilinen Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı.

    VENEZUELA'DA NE OLMUŞTU?

    Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elinde olan Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti. (Washington/AA)

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