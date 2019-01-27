Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) Denizli’de bir araya geldi

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bugün TEKSİF il binasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYD) Denizli Temsilciliğinden Yücel Gönen, 10 Şubat Ankara buluşmasına hazırlık sürecinde son durumu aktardı. Evrensel’e konuşan cam işçisi Süleyman Ekiz, “Fabrikamızda etkinliklerimiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bireysel çıkarlar için değil toplumun çıkarları için sürdürüyoruz. EYT çözülünce başka başka sorunların çözümü için çalışmalarımız sürecek” dedi.

İlk konuşmayı yapan dernek temsilcisi Yücel Gönen, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partileri destek için gezdiklerini çeşitli çevrelerle görüşmelerinin sürdüğünü aktardı. 10 Şubat Ankara buluşmasına güçlü bir katılım örgütlemenin önemine vurgu yapan Gönen, hazırlık çalışmaları kapsamında Denizli Bayramyeri bölgesinde stant ve organize sanayi, Çınar bölgelerinde pankart açacaklarını iletti.

“SEÇİMİN KADERİNİ EYT BELİRLEYECEK”

Seçimin kaderini “EYT mağdurları”nın belirleyeceği üzerinde duran derneğin il temsilcisi Yücel Gönen, “Toplamda 750 bin seçmenin olduğu Denizli’de yaklaşık 150 bin EYT mağduru var. Türkiye genelinde oy kullanan EYT mağduru seçmenlerin oranı yaklaşık yüzde 20’ye denk geliyor. Her yerde söylüyorum bu seçime EYT damga vuracak. Tüm siyasi partiler EYT özelinde çalışmalar yürütmelidir” şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan Türk-İş Denizli İl Temsilcisi Recep Oktay, “Ankara’da güçlü bir katılım sağlamak çok önemli fakat önce bizim birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bayramyeri’nde açılacak standa işinden çıkanın desteğe gitmesi birlik ve beraberliğimizi halka göstermemiz onların da desteğini kazanmamız lazım. Sendikaların desteğini de konuşuyoruz fakat ne yazık ki Denizli’de 220 bin sigortalı çalışan olmasına rağmen sendikal örgütlenme binde 1’in altında. 55 bin tekstil işçisi olmasına rağmen bir tane sendikalı fabrika yok” ifadelerini kullandı. Emekli olduğunu belirten Oktay “Fakat bu mücadelede her türlü desteğe hazırım” dedi.

Toplantının ardından Evrensel’e konuşan cam işçisi Süleyman Ekiz, “Fabrikamızda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler yaptık. EYT mağduriyetini gündem yapmak için fabrikamızdan pankartlı fotoğraflarla sosyal medya hesaplarında görüntüler paylaştık. EYT derneğimizin en acil gündemi fakat bununla sınırlı kalmayız. Kıdem tazminatı, işsizlik fonu vb çalışanları mağdur eden her soruna dair çalışmalarımız sürecek” diyerek mücadelenin devamlılığına vurgu yaptı.

“ESKİDEN MHP’LİYDİM AMA...”

Torna işçisi Emin Özçelik ise “Avrupalı işçiler 65 yaşından sonra dünya turuna çıkıyor. Hem sağlıkları hem ekonomileri buna müsaade ediyor. Bizim Türkiye’deki çalışma koşulları yüzünden bizler genç yaşta çöküyoruz” sözleriyle ülkenin çalışma koşulları ve yaşam şartlarına tepkisini dile getirdi. 44 yaşında işsiz kalan Özçelik, “Eskiden MHP’liydim ama bugün bakıyorum insanlar körü körüne AKP’yi MHP’yi bana savunuyor. Benim paramı AKP mi veriyor? Çalışmayana ekmek yok. Ben ekmeğimi çalışarak kazanıyorum. Hakkını savunan ‘Sarı Yelekliler’i karalamaya çalışıyorlar. Ne derse desinler umurumda değil biz ekmeğimizin peşindeyiz” dedi. Denizli’deki krize de dikkat çeken Özçelik, “Asgari ücret 2 bin lira oldu ama 2 bin lira alan yok. Hadi aldı diyelim, benim eşim çalışmıyor kira, elektrik, su kime yetecek bu para. Ben hiç mi dışarı çıkmayayım, hiç mi sosyal yaşantım olmasın? Sanayide 10 işçi çalıştıran yer 3 işçiye düştü. 4 aydır işsizim iş bulamıyorum.” dedi.

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