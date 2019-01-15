15 Ocak 2019 20:27
Son Düzenlenme Tarihi: 15 Ocak 2019 21:58

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için verilen kanun teklifi TBMM’de AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi AKP oylarıyla reddedildi

Fotoğraf: Umut Karakoyun/DHA

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    TBMM Genel Kurulunda, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin görüşmelerde, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili tartışma yaşandı.

    Gürer'in teklifinin görüşüldüğü sırada EYT’li bir grup, Genel Kurul locasından görüşmeleri izledi. Grubun locadan çıkarılması üzerine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, grubun tekrar locaya alınmasını istedi.

    Grubun locaya alınmasından sonra yerinden söz alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin geçmişten bugüne yapılan düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek, “Şu anda SGK mevzuatında bir değişiklik yapılmasının şartları mevcut değildir. Böyle bir düzenleme emekli vatandaşlarımızın maaşlarında mağduriyetler ortaya çıkaracaktır. AK Parti olarak mevcut düzenlemeyi yeterli görüyoruz” diye konuştu.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu kesimlerin feryatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

    HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da “emeklilikte yaşa takılan” vatandaşların hassasiyet ve beklentilerinin anlayışla karşılanması gerektiğini söyledi.

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise spor kulüplerinin borçlarını kapatmak için Ziraat Bankasına talimat veren iradenin, “emeklilikte yaşa takılanların” sorunlarına da el atması gerektiğini dile getirdi.

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, işçilerin lehine olan düzenlemelerin Mecliste kabul edilmediğini söyledi.

    Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam teklifi desteklediklerini ve “emeklilikte yaşa takılanların” sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtti.

    Konuşmaların ardından oylamaya sunulan kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (AA)

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