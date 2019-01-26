Lüleburgaz Emek Platformu, EYT ve kriz için kampanyası başlattı

Kırklareli Lüleburgaz’da Emek Platformu, kıdem tazminatı, emeklilikte yaşa takılanlar ve ekonomik kriz gibi konularda işçi ve emekçilerin taleplerini dile getiren imza kampanyası başlattı.

Üçgen Park’ta, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz’un konuşmasıyla başlatılan imza kampanyasına, siyasi partiler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. Lüleburgaz halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanya, 3 Şubat’a kadar, cumartesi ve pazar günleri imza standında, diğer günler de işyerleri ve kahvelerde devam edecek. Bildiri dağıtımları da yapılan imza standında, halka, 3 Şubat’ta yapılacak panel için çağrı yapılıyor.

İmza kampanyasında dile getirilen talepler şunlar: