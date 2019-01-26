26 Ocak 2019 17:19
Lüleburgaz Emek Platformu, EYT ve kriz için kampanyası başlattı
Lüleburgaz’da EYT, kıdem tazminatı gibi konulara ilişkin işçi ve emekçilerin taleplerini içeren imza kampanyası başlatıldı.
Fotoğraf: Evrensel
Kırklareli Lüleburgaz’da Emek Platformu, kıdem tazminatı, emeklilikte yaşa takılanlar ve ekonomik kriz gibi konularda işçi ve emekçilerin taleplerini dile getiren imza kampanyası başlattı.
Üçgen Park’ta, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz’un konuşmasıyla başlatılan imza kampanyasına, siyasi partiler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. Lüleburgaz halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanya, 3 Şubat’a kadar, cumartesi ve pazar günleri imza standında, diğer günler de işyerleri ve kahvelerde devam edecek. Bildiri dağıtımları da yapılan imza standında, halka, 3 Şubat’ta yapılacak panel için çağrı yapılıyor.
İmza kampanyasında dile getirilen talepler şunlar:
- Kıdem tazminatı işçi sınıfının kazanılmış hakkıdır, kıdem tazminatıyla ilgili planlardan vazgeçilsin.
- Emeklilik, yaşa takılanlar için kazanılmış bir haktır, gaspedilen bu hak derhal verilsin.
- Borçlar kamunun borcu değil, patronların borcudur. Krizin faturasını işçiler değil, patronlar ödesin.
- 3 Şubat’ta yapılacak panelin konusu da, taleplerle ilgili olacak. Aşkiye Neşet Çal Salonu’nda yapılacak panele, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Petrol-İş Sendikası Araştırma Uazmanı Aşkın Süzük konuşmacı olarak katılacak. (Lüleburgaz/EVRENSEL)