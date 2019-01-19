Denizli EYT, 10 Şubat'ta Ankara buluşmasında olacak

Hilmi MIYNAT

Denizli

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Denizli’de TEKSİF bürosunda toplantı yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYD) Denizli temsilciliğinden Yücel Gönen’in EYT gündemine dair son gelişmeleri aktardığı toplantıda tekstilden metale her iş kolundan EYT’liler sıkıntılarını ve çözüm yollarını tartıştı. EYT mağdurlarının sorunlarını tartıştığı toplantıda Denizli’de yaşayan mağdurların 10 Şubat’ta Ankara’da yapılacak olan EYT buluşmasına katılımını sağlayacak çalışmalar planlandı.

Sosyal medya grupları üzerinden iletişim kuran EYT’liler Denizlili STK ve siyasi kurumların desteğini beklediklerini ifade etti. Ankara buluşmasında Denizlililerin de güçlü bir katılım sağlaması için 20 günlük süre içinde yoğun bir çalışma içine gireceklerini belirttiler.