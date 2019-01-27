27 Ocak 2019 15:46
Antalya'da ağaç altında kalan orman işçisi yaşamını yitirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Antalya'nın Alanya ilçesi, Güzelbağ Mahallesi, Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda taşeron firma adına ağaç kesimi yapan 49 yaşındaki orman işçisi Ali Çelikdemir, dün saat 17.00 sıralarında kesilen ağacın altında kaldı.
Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çelikdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ali Çelikdemir'in cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (Antalya/DHA)
3 işçinin hayatını kaybettiği işyerinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı