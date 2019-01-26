"Halkın haber hakkını savunan gazeteciler hala tehlikede"

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, 26. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda "Uğur Mumcu Gazeteciliğinden Bugüne Ne Kaldı" başlıklı etkinlik düzenledi. Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan etkinlikte gazeteci Sultan Özer'in moderatörlüğünde Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe konuşmacı olarak yer aldı. Mumcu, gerçekleri araştıran halkın haber hakkını savunan gazetecilerin hala tehlikede olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE SİYASETİNİ TARİKAT TARİKAT ARAŞTIRDIK"

Babası Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra delillerin temizlendiğini ifade eden Özge Mumcu, "Bize faiilerin meçhul olmayacağını söylediler, geldik 2019'a ve 26 yılın sonunda hala oryada net bir şey yok" dedi.

Babasının adaleti ve gerçekleri aradığı, kaçakçıları araştırdığı için öldürüldüğünü söyleyen Mumcu, "1992'den 2018'e dünyada 842 gazeteci öldürülmüş. Yani gazetecilik mesleği tehlikeli. Gazetecilik biçim değiştirdi ama tehditler hep aynı" diye konuştu.

Uğur Mumcu cinayeti ve ardından gelen cinayetleri aydınlatmak için Türkiye siyasetini tarikat tarikat araştırdıklarını ifade eden Mumcu, "Bu tarikatleri de öldürülen gazeteciler araştırıyordu" dedi.

"KENDİMİZİ MÜCADELENİN İÇİNDE BULDUK"

Meryem Göktepe ise dayanışma sonucunda Metin Göktepe'nin katillerinin kısmen yargılandığını belirterek, "Gerçekleri halka çalıştırdıkları ve birilerini rahatsız ettiği için Metin öldürüldü" diye konuştu.

Metin'in ölümünden sonra ilk günden itibaren kendilerini mücadelenin içinde bulduklarını ve gazeteciler öldürülürken halkın haber alma halkının da öldürüldüğünü söyleyen Göktepe, "Ali İsmail tekmelenirken Metin'in nasıl öldürüldüğünü farkettim ben" diyerek her ölümü yakından hissettiğini söyledi (Ankara/EVRENSEL)

Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 26. yılında anıldı