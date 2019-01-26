Evde bulduğu av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
7 yaşındaki çocuk, dedesinin evinde bulduğu av tüfeğiyle oynarken silah ateş aldı. Küçük çocuk yaralandı.
Fotoğraf: Pixabay
Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, evde bulduğu av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki Y.G., silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde meydana geldi.
Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor. (Gümüşhane/DHA)
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