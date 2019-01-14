2018 yılına okullarda, evlerde, sokakta şiddet damgasını vurdu

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele veren Umut Vakfı, 2015 yılından bu yana Türkiye’nin yerel gazeteler dahil tüm gazetelerin bireysel silahlı olayların taranması ve değerlendirmesi ile hazırlanan “Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu”nu sundu.

Raporda şiddetin artarak devam ettiği vurgulanarak “Ülkemiz adeta bir şiddet sarmalı içerisinde ve şiddet okullara kadar yayılmış durumda. 14 - 15 yaşındaki çocuklar acımasızca tartışıyor ve birbirlerini öldürüyor, öğretmenlerini öldürüyor! Silahları okullara kadar sokabiliyor! Sonuç olarak, internetten bir tıkla ulaşılabilen ve önlenmeyen ve önlenemeyen silahlanma, ortalıkta umursamazca bırakılan silahlar, arabanın bagajında ya da belde taşınan silahlar bir anda ölüm kusabiliyor. Ve silahlar kadar olaylar da bıçak kullanımı da dikkat çekici boyutlara varmış durumda!” denildi.

Grafik: Umut Vakfı

'2018 YILINDA BASINA 3 BİN 679 SİLAHLI OLAY YAŞANDI'

Umut Vakfı’nın basında yansıyan haberlerden oluşturduğu istatistiklere göre; 2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansımışken, 2018 yılında basına 3 bin 679 olay basına yansımış bulunuyor. Bu, sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış yaşandığı anlamına geliyor.

Raporda, 2018 yılında en çok olayın Marmara bölgesinde yaşandığı ve 2015’e kıyasla bu bölgede silahlı şiddet olaylarının yüzde 88 arttığı vurgulanarak; “Bireysel şiddet olaylarının en çok artış gösterdiği bölge ise Orta Anadolu oldu. Orta Anadolu bölgesi illerinde 2015 yılında 283 olay yaşanırken 2018 yılında %128 artışla 646 olay yaşandı. 2018’de 1032 silahlı şiddet olayının basına yansıdığı Marmara Bölgesi’ni, 646 olayla Orta Anadolu, 503 olayla Akdeniz, 483 olayla Karadeniz, 442 olayla Ege, 357 olayla Güney Doğu Anadolu ve 216 olayla Doğu Anadolu izliyor” denildi.

2018’de yaşanan 3 bin 679 olayda insanların tüfeklerle, tabancalarla, kesici aletlerle 2 bin 279 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 762 kişinin de yaralandığı ifade edilen raporda bir kısım ağır yaralıların ne kadarının hastanede öldüğünün de belirlenemediğine dikkat çekildi.

Grafik: Umut Vakfı

'ÜLKEMİZDE YÜZDE 85 RUHSATSIZ EN AZ 25 MİLYON SİLAH BULUNUYOR'

Ateşli ve kesici aletlerle işlenen cinayetlerin “bin 478’inde tüfekler”, “bin 429’unda (100’ün üzerinde beylik silahı olmak üzere) tabancalar”, “772’sinde ise kesici aletler” kullanıldığının altı çizilen açıklamada sonuç olarak şöyle denildi: “Ülkemizde yüzde 85 ruhsatsız en az 25 milyon silah bulunuyor. Belki de bu rakam daha da fazla. Çünkü isteyen herkes, son yaşanan cinayetlerde de görüyoruz ki, çocuklar bile internetten silah sahibi oluyor ve kargoyla silahlar kapıya kadar gönderiliyor” denildi.

Grafik: Umut Vakfı

Talepler şöyle sıralandı:

Acil olarak her türlü şiddetin nedenlerinin masaya yatırılması,

Çözümlerinin projelendirilip hemen uygulamaya geçmesi,

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yetkililerin internetten bir tıkla silah alımının önüne geçmesi gerekiyor.

Son yıllarda kesici aletle işlenen cinayetlerde artışa da dikkat çekilerek; “cezalarda ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler hakkındaki Kanununda ciddi düzenlemelere gidilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ‘Aile içi Şiddet’ erkek, kadın ve çocuklara yönelik ülke genelinde eğitim projeleri hazırlamalarını öneriyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Raporun tamamına şuradan ulaşabilirsiniz: http://www.umut.org.tr/umut-vakfi-turkiye-silahli-siddet-haritasi-2018/