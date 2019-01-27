Diyarbakır’da yerel gazeteler pazar günleri çıkmayacak

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da 8 yerel gazete bugünden itibaren artık pazar günleri çıkmayacak. Gerekçesi artan maliyetler. Duruma ilişkin gazetemize konuşan yerel gazete temsilcileri dolarla birlikte kağıt fiyatlarındaki artışın uzun süredir yerel gazeteleri ekonomik açıdan zora soktuğunu belirterek böyle bir çözüm yoluna başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Fotoğraf: Zeki Özer

Güneydoğu Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Özer, kararın tamamen maddi sıkıntılardan kaynaklı olduğunun altını çizdi. “Aldığımız karar sıkıntılarımızı çözmez biliyoruz, bir nebze de olsa nefes aldırır” diyen Özer, yayın hayatına devam edebilmek için mücadele ettiklerinin söyledi. Özer, “Ekonomik krizin en çok etkilediği gazetelerdir, kağıt sektöründen kaynaklı. Doların yükselmesiyle kağıt fiyatları da arttı. Dolar düştü, enflasyon düştü kağıt fiyatları düşmedi. Zaten 24 hazirandan önce 45 TL’ye aldığımız kağıt şu anda 110 TL , dolar düşmesine rağmen. Bunun yanı sıra personel eksiltmek zorunda kaldık. Biz bu kararı mecburen aldık. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Keşke bu kararı almasaydık ama almak zorundaydık” diye konuştu.

ÇÖZÜM DEĞİL AMA...

Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Ergün, aldıkları kararın geçici bir çözümden öteye geçmeyeceğinin sadece var olan sıkıntıları kısa süreliğine ötelediklerini ifade etti. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle maaşları ödemekte zorluk çektiklerini belirten Ergün, “Çözüm değil en azından katkısı olur. En azından maddi açıdan bir işçinin maaşı çıkarmış oluruz. Kağıt fiyatları etkiliyor, ki bu karar da etkilerinin sonucu zaten. Dolar düştü sonra ama fiyat düşmedi. Giden arkadaşlarımız oldu. Böyle giderse daha da küçülebiliriz” dedi.

CAN ÇEKİŞMEYİ UZATIYORUZ

Fotoğraf: İlyas Akengin

Tigris Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin, dolar yükselmesiyle başlayan sürecin bu gün yerel gazetelerin böyle bir karar almasına yol açtığını vurguladı. Dolar kurundaki yükselmenin herkesi etkilediği gibi gazeteleri de etkilediğini de söyleyen Akengin, “Aldığımız karar geçici önlem tabi bu sadece can çekişmeyi uzatacak. Şuan tabiri caizse yerel gazeteler can çekişiyor” diye konuştu. “Bu karar belki bu maliyetleri düşürebilir ama zaten maliyetler oldukça yüksek sıkıntılar büyük” diyen Akengin, yerel gazeteler desteklenmediği takdirde varolan işsizlik sorununun daha da artacağını söyledi. Akengin, “Basın İlan Kurumu gelen paranın yüzde 15’ini alıyor. Basın İlan Kurumu aldığı paradan feragat etse ya da daha minimum bir seviyeye küçük bir iyileşme olabilir. Yerel gazetelerin bu sorunu yaşaması hepimizin sorunudur. Türkiye’de binlerce yerel gazete var. Bu gazetelerin 2-3 personel çıkardığını düşünün binlerce kişiyi etkileyecek. Bu durumun yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerekir” diye belirtti.

BASINI KONTROL ALTINA ALMA POLİTİKASININ SONUCU

Fotoğraf: Evrensel

Yerel gazetelerin aldıkları karara ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise yerel gazetelerin aldığı kararın geçici bir çözüm olduğu belirterek yaşanan durumun iktidarın yerel ve muhalif basını kontrol altına almaya çalıştığı politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Oral, “Para ihtiyacı olan gazeteler para kaynağına yönelecektir. yerel basının en önemli kaynağı bildiğiniz gibi resmi ilanlar, dolayısıyla resmi ilanların tek vericisi de iktidar ve devlet kaynakları olduğu için medyayı kontrol altına almanın en önemli araçlarından biri de onları ilana mahkum etmektir” dedi. Basın sektöründe ciddi işsizlik sorunu olduğunu, yaşanan durumla birlikte bunun daha da artacağına dikkat çeken Oral, bir an önce önlem gerektiğini söyledi. Oral devamında şunları söyledi: “Özellikle doların aşırı artışıyla birlikte, kağıt fiyatlarında artan yüksek maliyetler, girdi fiyatlarından artış buna bağlı olarak ithal olarak gelen mürekkep ve boya ücretlerindeki artışlar. Bunlardaki vergilerin sıfırlanması öncelikli çözüm maddelerinden biridir. Bir diğeri de vergilerin sıfırlanması kağıtta, meslek kuruluşlarının öncü olabileceği bir kağıt fabrikasının kurulması. Çünkü özellikle medya ve basın yayın sektöründe SEKA’nın özelleştirilmesiyle bu gün medyanın dışa bağımlılığı ortaya çıkmış oldu. kağıtta dışa bağımlılık ortadan kaldırabilir.”