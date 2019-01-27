27 Ocak 2019 09:09

Diyarbakır’da yerel gazeteler pazar günleri çıkmayacak

Kağıt krizi Diyarbakır’daki yerel gazeteleri vurdu: 45 liraya aldığımız kağıt şimdi 110 lira, mecbur kaldık.

Diyarbakır’da yerel gazeteler pazar günleri çıkmayacak

Fotoğraf: Flickr

    • Paylaş

    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Diyarbakır’da 8 yerel gazete bugünden itibaren artık pazar günleri çıkmayacak. Gerekçesi artan maliyetler. Duruma ilişkin gazetemize konuşan yerel gazete temsilcileri dolarla birlikte kağıt fiyatlarındaki artışın uzun süredir yerel gazeteleri ekonomik açıdan zora soktuğunu belirterek böyle bir çözüm yoluna başvurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

    Fotoğraf: Zeki Özer

    Güneydoğu Güncel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Özer, kararın tamamen maddi sıkıntılardan kaynaklı olduğunun altını çizdi. “Aldığımız karar sıkıntılarımızı çözmez biliyoruz, bir nebze de olsa nefes aldırır” diyen Özer, yayın hayatına devam edebilmek için mücadele ettiklerinin söyledi. Özer, “Ekonomik krizin en çok etkilediği gazetelerdir, kağıt sektöründen kaynaklı. Doların yükselmesiyle  kağıt fiyatları da arttı. Dolar düştü, enflasyon düştü kağıt fiyatları düşmedi. Zaten 24 hazirandan önce 45 TL’ye aldığımız kağıt şu anda 110 TL , dolar düşmesine rağmen. Bunun yanı sıra personel eksiltmek zorunda kaldık. Biz bu kararı mecburen aldık. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Keşke bu kararı almasaydık ama almak zorundaydık” diye konuştu.

    ÇÖZÜM DEĞİL AMA...

    Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Ergün, aldıkları kararın geçici bir çözümden öteye geçmeyeceğinin sadece var olan sıkıntıları kısa süreliğine ötelediklerini ifade etti. Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle maaşları ödemekte zorluk çektiklerini belirten Ergün, “Çözüm değil en azından katkısı olur. En azından maddi açıdan bir işçinin maaşı çıkarmış oluruz. Kağıt fiyatları etkiliyor, ki bu karar da etkilerinin sonucu zaten. Dolar düştü sonra ama fiyat düşmedi. Giden arkadaşlarımız oldu. Böyle giderse daha da küçülebiliriz” dedi.

    CAN ÇEKİŞMEYİ UZATIYORUZ

    Fotoğraf: İlyas Akengin

    Tigris Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlyas Akengin, dolar yükselmesiyle başlayan sürecin bu gün yerel gazetelerin böyle bir karar almasına yol açtığını vurguladı. Dolar kurundaki yükselmenin herkesi etkilediği gibi gazeteleri de etkilediğini de söyleyen Akengin, “Aldığımız karar geçici önlem tabi bu sadece can çekişmeyi uzatacak. Şuan tabiri caizse yerel gazeteler can çekişiyor” diye konuştu. “Bu karar belki bu maliyetleri düşürebilir ama zaten maliyetler oldukça yüksek sıkıntılar büyük” diyen Akengin, yerel gazeteler desteklenmediği takdirde varolan işsizlik sorununun daha da artacağını söyledi. Akengin, “Basın İlan Kurumu gelen paranın yüzde 15’ini alıyor. Basın İlan Kurumu aldığı paradan feragat etse ya da daha minimum bir seviyeye küçük bir iyileşme olabilir. Yerel gazetelerin bu sorunu yaşaması hepimizin sorunudur. Türkiye’de binlerce yerel gazete var. Bu gazetelerin 2-3 personel çıkardığını düşünün binlerce kişiyi etkileyecek. Bu durumun yaşanmaması için yetkililerin önlem alması gerekir” diye belirtti.

    BASINI KONTROL ALTINA ALMA POLİTİKASININ SONUCU

    Fotoğraf: Evrensel

    Yerel gazetelerin aldıkları karara ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral ise yerel gazetelerin aldığı kararın geçici bir çözüm olduğu belirterek yaşanan durumun iktidarın yerel ve muhalif basını kontrol altına almaya çalıştığı  politikaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Oral, “Para ihtiyacı olan  gazeteler para kaynağına yönelecektir. yerel basının en önemli kaynağı bildiğiniz gibi resmi ilanlar, dolayısıyla resmi ilanların tek vericisi de iktidar ve devlet kaynakları olduğu için medyayı kontrol altına almanın en önemli araçlarından biri de onları ilana mahkum etmektir” dedi. Basın sektöründe ciddi işsizlik sorunu olduğunu, yaşanan durumla birlikte bunun daha da artacağına dikkat çeken Oral, bir an önce önlem gerektiğini söyledi. Oral devamında şunları söyledi: “Özellikle doların aşırı artışıyla birlikte, kağıt fiyatlarında artan yüksek maliyetler, girdi fiyatlarından artış buna bağlı olarak ithal olarak gelen mürekkep ve boya ücretlerindeki artışlar. Bunlardaki vergilerin sıfırlanması öncelikli çözüm maddelerinden biridir. Bir diğeri de vergilerin sıfırlanması kağıtta, meslek kuruluşlarının öncü olabileceği bir kağıt fabrikasının kurulması. Çünkü özellikle medya ve basın yayın sektöründe SEKA’nın özelleştirilmesiyle bu gün medyanın dışa bağımlılığı ortaya çıkmış oldu. kağıtta dışa bağımlılık ortadan kaldırabilir.”

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    ŞPO İzmir Şubesi başkan adaylarına sorular yöneltti
    SONRAKİ HABER

    Sri Lanka, saldırılarının ardından yüzü örten kıyafetleri yasakladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Görkemli, disiplinli ve kitlesel bir 1 mayıs için alanlara!

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Cinsel şiddet

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Peru'da eski başkanın intiharı ve Odebrecht'in yankıları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA Playoff: Doğu Konferansı eşleşmelerine bakış

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 5

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu
    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

    Rektörlük tarafından engellenmek istenen 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, öğrencilerin tepkisi, kararlı duruşu ve mücadelesiyle gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim ve 1 Mayıs'a ilişkin tartışmaları değerlendirdik.

    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış
    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış

    2016’dan 31 Mart’a kadar kayyumla yönetilen borç içindeki Yenişehir Belediyesinin yeni Başkanı Belgin Diken, paranın halk için harcanmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası, Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla 1 Mayıs'ı kutladı.

    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu
    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefini konuştu.

    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı
    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı

    Meslek odaları ve dernekler, "Tarımda Milli Birlik Projesi" adıyla gündeme gelen yeni yapılanma girişiminini eleştirdi.

    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok
    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok

    Wikipedia, Türkiye’de 2 yıldır sansürlü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Sansür gerekçesi yaptığınız 4-5 sayfaya değdi mi?

    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım
    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım

    Cinsel saldırıdan yargılanan Ümit Karan skandal sözlerle savunma yaptı: Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım.

    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır
    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır

    İhraç edilmelerinin yıl dönümünde barış akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilenler Diyarbakır'da açıklama yaptı: Barış ve adalet talebi karşılanmalı.

    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?
    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?

    İspanya seçimlerinde sosyal demokrat PSOE birinci olurken, aşırı sağcı parti meclise girdi. Hükümet kurma denklemi ise oldukça karmaşık görünüyor.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1

    ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencileri yayınladıkları bir video ile 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Mimarlık öğrencileri ise 1 Mayıs sergisi açtı.

    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz
    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz

    Bağlar’da HDP'li adaya mazbatası KHK’li olduğu gerekçesiyle verilmemişti. Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt ilk meclis toplantısında tepki gösterdi.

    Malatya’da yine evler işaretlendi
    Malatya’da yine evler işaretlendi

    Malatya'da Hacıabdi Mahallesi'nde bazı dairelerin kapıları işaretlendi.

    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi
    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi

    Emek Partisi İzmir’in farklı ilçelerinde piknikler düzenleyerek işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı.

    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin Baloçova'daki İZSU Hizmet binasında çalışan emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş
    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

    Bolu Belediyesinde 6 üst düzey görevi birden yürütüp maaş alan Serkan Ilgaz’ın kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi.

    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor
    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

    135 gündür açlık grevi yapan tutuklulardan 15'i yarından itibaren “ölüm orucuna” başlayacak.

    Öykü Arin için umut dolu hafta
    Öykü Arin için umut dolu hafta

    Lösemi nedeniyle ilik nakli olan Öykü Arin için bu hafta naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek.

    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar
    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

    İstanbul Sancaktepe'de bir ilkokulun yanındaki parkta çökme nedeniyle çatlaklar oluştu. Park kullanıma kapatıldı.

    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı
    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı

    İzmir’de toplu ulaşımda 06.00 ile 07.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulaması bugün başladı.

    Ekonomide kötümser tablo sürüyor
    Ekonomide kötümser tablo sürüyor

    Ekonomik güven endeksi Nisan ayında önceki aya göre 3,4 puan artarak 84,7’ye yükseldi. Ancak kötümser tablo sürüyor.

    "BAE casusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi cezaevinde ölü bulundu
    "BAE casusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi cezaevinde ölü bulundu

    Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu iddia edilen 2 kişiden biri Silivri Cezaevinde ölü bulundu, intihar ettiği iddia edildi.

    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş
    İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AKP’de olduğu 2014-2018 yılları arasında İBB Meclisi 8 bin 470 kez rant odaklı imar planlarını görüşmüş. 

    GÜNCELLENDİ
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

    Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralan Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti.