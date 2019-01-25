Nihat Hatipoğlu: Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Nihat Hatipoğlu, kendisine yönelik eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.

Sabah gazetesi yazarı, televizyon programcısı ve ilahiyatçı Hatipoğlu, paylaşımında “Yıllardır aleyhime yazanlar, saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar. Hepinizle mahşerde karşılaşacağım. Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar.Hepinizle mahşerde karşılaşacağım.Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) 24 Ocak 2019

NE OLMUŞTU?

Medyatik ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmıştı. Atama kararı tepki çekmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Hatipoğlu son olarak Sabah gazetesine verdiği röportajda sosyal medyadaki 'like'ların da (beğeni) ahirette hesabının sorulacağını söylemiş ve "DM'den yürüme çok çirkin bir hareket" ifadelerini kullanmıştı. Hatipoğlu'nun bu sözleri de sosyal medyada tartışılmıştı. (HABER MERKEZİ)

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı