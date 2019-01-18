İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rektör atamalarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, 6 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Kararla, televizyon programlarıyla tanınan medyatik İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Hatipoğlu, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde de köşe yazıları yazıyor.

600 BİN TL'LİK MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Hatipoğlu'nun Ramazan ayına özel yaptığı televizyon programları için aldığı yüksek maaş zaman zaman gündeme geliyordu. 2017 yılında aylık 600 bin TL aldığı öne sürülen ve bunu yalanlamayan Hatipoğlu'nun yüksek kazancını Alo Fetva 190 Hattı'na soran Habertürk Yazarı Mustafa Doğan, aldığı yanıtı şöyle aktarmıştı: "Zaruri haller dışında ücret alınması caiz değil. İmamlar gibi din görevlisi olan ve hayatlarını bu işten kazandıkları parayla idame ettirenler hariç. Eğer ekran dışında başka bir gelirleri varsa bu programlardan ücret almaları uygun olmaz. Çünkü dinimizi anlatmak her Müslüman’ın görevidir. Bundan para alamaz, ücret talep edemez. Peygamber Efendimiz’in (SAV) de bu konuda, ‘Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim yalnızca Allah’a aittir’ şeklinde hadisleri vardır.”

Hatipoğlu, 2014 yılında aldığı yüksek maaşa ilişkin canlı yayında yaptığı bir açıklamada "Ankara'da sıradan bir apartman dairesinde oturuyoruz. Merak edenler olmuş onun için de söylüyorum. 5 katlı binanın 3. katında oturuyorum. Evimizin önünde de havuz yok. Evimizin önünde güzel bir araba parkı var. Üst katta da rahmetli oturuyordu. Karşı katta kardeşim oturuyor. Diğer katlarda da kiracılar oturuyor. 20 yıldır aynı dairede oturuyorum." demişti.

1955 Diyarbakır doğumlu olan Nihat Hatipoğlu, 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. 2000 yılında doçent, 2012 yılında profesör olduktan sonra Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyeliği görevini yürüttü.

ATAMALARIN TAMAMI

Atamaların tamamı şu şekilde:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir,

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İlci Elçi,

Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman,

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,

MEF Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Şahin

Ayrıca, YÖK üyeliğine Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliklerine Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Murat, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine Prof. Dr. Yekta Saraç, Naci Ağbal, Prof. Dr. İsmail Demir, Doç. Dr. İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen atandı. (HABER MERKEZİ)

Kartal'daki ilkokullara skandal 'Nihat Hatipoğlu' yazısı