Fenerbahçe, Chelsea oyuncusu Victor Moses’i 1,5 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Chelsea’de oynayan Nijeryalı futbolcu Victor Moses’ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!" denildi.