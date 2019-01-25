Fenerbahçe, Chelsea oyuncusu Victor Moses’i 1,5 yıllığına kiraladı
Fenerbahçe, Chelsea’de oynayan Nijeryalı Victor Moses’i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Fotoğraf: Tolga Ovalı/fenerbahce.org
Fenerbahçe, Chelsea’de oynayan Nijeryalı futbolcu Victor Moses’ı 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!" denildi.
Fenerbahçe’ye hoş geldin @VictorMoses!
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