Gazeteci İdris Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansının (DİHA) Muhabiri İdris Sayılğan, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler ve gazetecilik faaliyetleri suç delili gösterilerek “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla yargılandığı davanın altıncı duruşması Muş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2.5 yıldır cezaevinde olan İdris Sayılğan, daha önceki duruşmaların hiçbirine getirilmeyen ve tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde SEGBİS ile bağlanan İdris Sayılğan, karar duruşması olduğu için bu kez duruşmaya getirildi.

Duruşmada savunmasını yapan İdris Sayılğan, Trabzon Cezaevinden getirilirken, duruşmaya çıkması için tutulduğu Patnos Cezaevinde işkence ve çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

MA'nın aktardığına göre yaşadıklarının hukuka aykırı olduğunu söyleyen İdris Sayılğan, tutukluluğunun yasal değil, siyasi olduğunu dile getirdi. İdris Sayılğan, "2015 yılında gazetecilik yapmaya başladım. Muş'ta 10 ay çalıştıktan sonra Van'a oradan Ağrı'ya geçtim. Muş ve Van’da çalışmalarımda telefon dinleme takibi yapılmazken Ağrı'da iken hukuksuz bir şekilde telefonlarım dinlenildi. Telefon dinlemelerimle birlikte haber kaynaklarım deşifre edildi. Basın hukukunda bulunan haber kaynağının saklı kalma ilkesi hukuka aykırı bir şekilde çiğnenmiştir. İddianamede bana yönelik suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. Gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde yaptıklarımın suç sayılmasını kabul etmiyorum. Bundan dolayı beraatımı talep ediyorum" dedi.

'ÇIPLAK ARAMA VE İŞKENCEYE MARUZ KALDIM'

Mahkemede savunma yapan gazeteci Sayılğan, "Savunmamdan önce Trabzon Cezaevi’nden Patnos ve Muş cezaevine getirilirken girişte çıplak arama ve işkence gördüm. Mahkeme heyeti aracılığı ile suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

AVUKATLAR ÇIPLAK ARAMA VE İŞKENCE İÇİN SUÇ DUYURUSU

Ardından savunma yapan avukatları ise çıplak arama ve işkence ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, müvekkilleri hakkında yönetilen suçlamalarla ilgili somut delil olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından mahkeme heyeti karar vermek için duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Sayılğan'a “örgüt üyeliği” ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Gazeteci İdris Sayılğan 24 Ekim 2016 tarihinden beri tutuklu. (MEDYA SERVİSİ)

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