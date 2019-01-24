Barış akademisyeni Demir'e 3 yıl ertelemesiz hapis cezası verildi

Bilgi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yonca Demir'e 3 yıl hapis cezası veren 28. ACM heyetinin başkanı, kararı “2 yıl verdik, 3'e çıkardık, onu da bozmadık” sözleriyle açıkladı. Mahkeme heyetinin Avukat Eyüpoğlu’ya dönük müdahaleleri ise tepki çekti. Heyet avukatın esas hakkındaki savunmasını bile engelledi.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" ile suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları devam etti. Dün 28. Ağır Ceza Mahkemesinde Bilgi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yonca Demir'in dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme Demir’in 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 5 Aralık 2017'den bu yana devam eden akademisyen yargılamalarında en yüksek cezayı alan Yonca Demir’in cezasında indirime de gidilmedi. Ertelenmeyen mahkumiyet kararı Demir ve avukatlarının itirazıyla istinaf mahkemesine taşınacak.

MAHKEME SAVUNMAYI SÜREKLİ ENGELLEDİ

Bianet’in haberine göre duruşmada mahkeme heyetinin tavrı ise büyük tepki çekti. Savunma hakkı son duruşmada verilen Yonca Demir savunmasını sözlü ve yazılı olarak mahkemeye sundu. Ardından esasa karşı savunmasını yapan Avukat Meriç Eyüboğlu, SEGBİS’in açılmasını talep etti. Heyetin kabul etmemesi üzerine SEGBİS’in açılmama gerekçesinin açıklanmasını istedi. Mahkeme başkanı kararında “dosya kapsamı, dosyanın geldiği aşama, SEGBİS sisteminin kuruluş amacı dikkate alınarak bu yöndeki talebi oy birliğiyle reddediyoruz” dedi. Eyüboğlu “Esasa ilişkin savunma yapacağım. Muhtemelen birazdan da heyetiniz karar verecek. Daha önceki aşamalarda kaydedecek bir şey yoktu, şimdi yapmayacaksanız ne zaman yapacaksınız? O zaman kayda geçsin, her sözümün girmesini istiyorum çünkü mahkemeniz daha önce söylediklerimi yazdırmama eğiliminde olduğunu gösterdi” diye konuştu.

BAŞKAN: YAPACAKSANIZ SAVUNMANIZI YAPIN!

Başkan “Yapacaksanız savunmanızı yapın” deyince Eyüboğlu konuşmalarının savunmasının parçası olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Toparlayın, bunların isnatla alakası yok” diye savunmaya müdahale etti. Sonrasında mahkeme başkanı “Avukatın kararı geciktirici eylemlerde bulunduğu” iddiasıyla esas hakkındaki savunmasına son verdi ve savunmasına devam ettiği takdirde salondan çıkarılacağı yönünde Eyüboğlu’yu uyardı.

Eyüboğlu “Bir esas hakkındaki savunmayı kesmediğimiz kalmıştı, onu da yaptınız, bravo” diye konuştu. Yonca Demir’i kürsüye çağıran mahkeme başkanı “Kalk ayağa Atiye Yonca Demir son sözünü söyle” dedi. Demir “Bu iddianame politiktir, hukuki değildir. Bu da siyasi bir davadır, halkın önünde yapılması gerekirdi. HAGB kabul etmiyorum avukatımın konuşmasını istiyorum” dedi.

“BU KADAR ADALETSİZLİK OLUR MU?”

Karar için verilen aranın ardından izleyicileri salona almak istemeyen mahkeme başkanına rağmen herkes duruşma salonuna girdi. Ancak o sırada ön sırada oturan bir akademisyenin elindeki telefonu kapatmasını söyleyen mahkeme başkanı “Kapıda yazıyor, görmüyor musun? Yasak. Açık tutamazsın o telefonu" diyerek dışarı çıkarılması için güvenliği çağırdı. Avukat Eyüboğlu dışarı çıkarılmak istenen akademisyene müdahale ederken mahkeme başkanı kararını "2 yıl verdik, 3 yıla çıkardık, onu da bozmadık” diye açıkladı. Eyüboğlu, heyet salonu kararın gerekçesini açıklamadan terk ederken "Bu kadar adaletsizlik olur mu" diye karara tepki gösterdi. Salondan çıkmak üzere olan başkan, güvenliğe Eyüboğlu'nu işaret ederek "Şunu çıkartın" diye bağırdı. (HABER MERKEZİ)