Bahçeli: Hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude çırpınmasın

31 Mart'taki yerel seçimlere AKP ile Cumhur İttifakı'nı koruyarak giren Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu’nda yapılan partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Bahçeli, gündeme gelen "hayali seçmen" vakalarının seçimi itibarsızlaştırma çabası olduğunu öne sürdü.

Bahçeli buradaki konuşmasında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir.

Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır.

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içerisinde olmalıyız. Hem 'belediye' hem de 'beka' diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on bin defa 'beka' diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum.

Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız.

Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın. Alayının oyununu bozacağız." (Ankara/AA)

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