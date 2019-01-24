Konkordato talep eden Pamukkale Turizm iflas etti

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale Turizm'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına karar vererek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

Pamukkale Turizm, 27 ekim tarihinde kendisi ve bağlı iki şirketi için konkordato talebiyle Ticaret Mahkemesine başvurdu. Mahkeme, üç şirket için de 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atanmıştı.

PAMUKKALE: İFLASI GEREKTİREN BİR DURUM YOKTU, RAKİP FİRMA TEKEL OLACAK

Öte yandan Gazete Duvar’a konuşan Pamukkale otobüs firması yetkilileri iflas kararını eleştirdi. Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, Pamukkale’nin, Türkiye’nin iki büyük şehirlerarası otobüs firmasından biri olduğunu belirten firma yetkilileri, "Bu karar rakibimiz olan firmayı tekel yapacak. Mahkeme bunu gözetmeliydi. İflasımızı gerektiren hiçbir durum yok. Mahkemenin verdiği kararla 30 milyonluk borcun 130 milyon liraya çıkması nasıl açıklanabilir? İstinaf mahkemesine başvuracağız" dedi.

3 bin 500 çalışanlarının olduğunu belirten yetkililer "Aileleriyle birlikte 10 bin kişi. Konkordatoda biz işçi alacaklarını ödemek zorundayız ama iflasta böyle bir zorunluluk yok, muhatap iflas masası. İşçilerimizin ve ailelerinin kaderiyle ilgili karar vermek bu kadar kolay mı?" sözleriyle iflas kararına tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)

Pamukkale Turizm'den konkordato talebi