Pamukkale Turizm'den konkordato talebi

Pamukkale Turizm ve ona baÄŸlÄ± iki ÅŸirket iÃ§in konkordato talep edildi. Mahkeme, Ã¼Ã§ ÅŸirket iÃ§in de 3 aylÄ±k geÃ§ici mÃ¼hlet kararÄ± verdi.

Pamukkale Turizm, kendisi ve baÄŸlÄ± iki ÅŸirket için konkordato talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, karayolu yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda uzun yÄ±llardÄ±r faaliyet gösteren Pamukkale Turizm, kendisi ve baÄŸlÄ± iki ÅŸirketi için konkordato talebiyle Ticaret Mahkemesine baÅŸvurdu. Mahkeme, üç ÅŸirket için de 3 aylÄ±k geçici mühlet kararÄ± verdi. Kararla birlikte, ÅŸirket faaliyetlerinin denetimi için de geçici konkordato komiser heyeti atandÄ±.

Konu ile ilgili Pamukkale Turizm Yönetim Kurulu adÄ±na Hürriyet'e yapÄ±lan açÄ±klamada, ekonomik ÅŸartlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± olumsuzluklar sonucu borçlarÄ± yapÄ±landÄ±rmanÄ±n zorunlu hale geldiÄŸi ifade edilerek bu süreçte firmanÄ±n seferlerinde deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

Konkordato nedir? Konkordato (iflas anlaÅŸmasÄ±) ilan edince ne olur?

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