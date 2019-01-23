Oyak Renault’dan, 2018’de de rekor

Oyak Renault, otomobil üretimi ve ihracatındaki liderliğini 2018 yılında da sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Oyak Renault fabrikalarında Renault Grubu için 336 bin 778 adet otomobil üretildi. Türkiye’deki otomobil üretiminin yüzde 32.8’ni tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, bunun yaklaşık yüzde 80’ini ihraç ederek bu alandaki liderliğini korudu.

Renault, otomobil üretiminde ise yılı 336 bin 888 adetle kapattı. Oyak Renault böylece 1998 yılından bu yana elinde tuttuğu “Türkiye’nin en fazla üretim yapan otomobil şirketi” unvanını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de üretilen 1 milyon 26 bin 461 adet otomobilin yüzde 32‘sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, ihracatta da sektörde birinci oldu. Şirket, ürettiği otomobillerin yaklaşık yüzde 80’ini 70’e yakın ülkeye ihraç etti. Şirket, geçtiğimiz yıl 100 milyon avroluk yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmanın yanı sıra yüksek hızlı yeni pres hattını hayata geçirdi.Bursa Oyak Renault Otomobil fabrikalarının, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim hacmi bulunuyor. (EKONOMİ SERVİSİ)

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